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台南萬安號演習　無論鬧市老街都淨空過程逼真順利

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▲台南市警二、四分局所轄台南市鬧區或新化老街等等平常車水馬龍的路段，「萬安42號」演習防空警報發起後，馬上人車散道路淨空，宛如空城。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市鬧區或新化老街等等平常車水馬龍的路段，「萬安42號」演習防空警報發起後，馬上人車疏散道路淨空，宛如空城。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為落實軍民防空整備作為及驗證行政體系對災害防救等狀況的應變機制，台南市警局執行2019年軍民聯合防空「萬安42號」演習，結合警察及民防人員，於5月28日下午1時30分防空警報發放後，各分局馬上引導行進車輛人車疏散避難，各機構、住家及商店亦配合門窗緊閉及熄滅燈火，成功展現政府與民間合作成果。

▲台南市警二、四分局所轄台南市鬧區或新化老街等等平常車水馬龍的路段，「萬安42號」演習防空警報發起後，馬上人車散道路淨空，宛如空城。（圖／記者林悅翻攝，下同） ▲台南市警二、四分局所轄台南市鬧區或新化老街等等平常車水馬龍的路段，「萬安42號」演習防空警報發起後，馬上人車散道路淨空，宛如空城。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市警二、四分局除執行防情傳遞警報發放、人車疏散避難及交通管制實作演練外，今年度增加市政府應變指揮中心轉移演練，由四分局長蔡進閲以視訊連線至備援中心，中西區永福小西三民聯合活動中心進行指揮通訊演練，報告即時應變情形，並以路口監視錄影系統連線中華西路與永華路口人車管制情形至應變中心，傳輸即時管制畫面。

▲台南市警二、四分局所轄台南市鬧區或新化老街等等平常車水馬龍的路段，「萬安42號」演習防空警報發起後，馬上人車散道路淨空，宛如空城。（圖／記者林悅翻攝，下同）

四分局長蔡進閱表示，此次演習轄區警力與協勤民力、憲兵隊共同進行車輛管制，民眾都相當配合，未發生違反民防法情事，演習僅30分鐘，但是員警透過平時基本訓練及落實警報設備、避難設施整備工作下，做到了完善動員、寓教於民的目標，過程逼真順利，驗證萬安演習成效。

▲台南市警二、四分局所轄台南市鬧區或新化老街等等平常車水馬龍的路段，「萬安42號」演習防空警報發起後，馬上人車散道路淨空，宛如空城。（圖／記者林悅翻攝，下同）

28日下午1時30分空襲警報響起，國道八號新化交流道實施管制，准下不准上，下交流道車輛立即由員警指揮疏導停靠路邊。新化、山上、左鎮區街道商家住戶，配合關閉門窗、熄滅燈火、街道行人皆依警察、民防人員引導至避難處所就地避難；街道行駛之車輛均停靠路邊，在非幹道上行駛的車輛，則立即向道路兩旁疏散停靠路邊，原本車水馬龍的新化老街，頓時完成淨空宛如空城。下午2時警報解除，原本靜寂無聲的街道，又恢復平日車水馬龍的景象。

▲台南市警二、四分局所轄台南市鬧區或新化老街等等平常車水馬龍的路段，「萬安42號」演習防空警報發起後，馬上人車散道路淨空，宛如空城。（圖／記者林悅翻攝，下同）

新化分局長方國璽表示，本次演習人車疏散避難迅速確實，特別感謝新化、山上、左鎮區所有市民的配合，以及新化高中、各級學校老師教官引導學生迅速並有秩序避難的演練。希望透過本次演習有效喚起全民國防意識，同時培養國人居安思危的意識及熟悉防空防護要領，以降低戰時民眾傷亡及財產損失。

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關鍵字：台南,萬安演習,鬧市,老街,淨空

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