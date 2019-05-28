走訪台南工廠　朱立倫：賴清德任市長時沒顧好勞工權益

▲朱立倫參訪台南「恒耀企業」，強調企業回流台灣設廠，政府應協助企業解決五缺問題。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

朱立倫5月28日中午參訪台南的「隱形冠軍」，車用扣件的業界翹楚「恒耀企業」，朱強調現在許多企業回流台灣設廠，政府應該協助企業解決五缺問題，國民黨重返執政，必會做產業界最強後盾。

朱立倫說，關於產業界現在面臨「五缺」，包括缺水缺電的問題，許多有意來台的企業可能會因此卻步，他則認為五缺問題是政府的責任，政府一定要開放並調整心態，未來國民黨重新執政，一定會做好企業的後盾。

朱立倫進一步指出，政府也必須保障勞工權益，但絕不是搞一例一休，而是應該透過包括勞檢等各種方式，真正保障勞工們的權益。朱立倫說他任新北市長時，新北就設有勞檢處，但很遺憾的是，賴清德院長在任台南市長的時代，台南是六都中唯一沒有設立專責勞檢單位的，這是賴院長、賴市長做的不夠的地方。

朱立倫說，民進黨一邊說「勞工是最軟的那一塊」，一邊在勞資關係中讓政府的公權力角色虛化，要勞方資方做功德，不合理也不公平。朱立倫說他在新北長任內，率先成立了網路上的「新北勞動雲」，新北市的勞工可以在網路上，線上通報資方違反勞基法的情況，而違背勞基法的資方名單以及裁罰結果，均會在勞動雲上公布。朱立倫表示，國民黨重新執政，一定會盡全力保障勞工的權益。