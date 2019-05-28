高雄萬安演習登場　277萬人大城「瞬間真空」

▲高雄萬安演習一開始，路上所有人車紛紛走避，瞬間讓馬路「真空」。（圖／記者洪正達攝）

記者洪正達／高雄報導

南部地區萬安演習28日下午1點半準時登場，許多民眾在演習開始前就已逐步退到室內或是騎樓下進行避難，擁有277萬人口的高雄市瞬間真空，不過仍有機車騎士因走避不及只能在人行道上曬太陽半小時，本次研習重點在飛彈空襲警報，並模擬中鋼大樓被攻擊、獅甲國中起火，演習過程相當逼真。

▲▼獅甲國小及成功啟智學校分別進行人員疏散及人員送醫演練。（圖／記者洪正達攝）

因各縣市在演習期間均由地方行政首長擔任總指揮官，不過高雄市長韓國瑜因公務在身無法出席，改由副市長洪東煒上陣，聯合國軍演習指揮官為高雄區演習進行視導，模擬中鋼大樓被飛彈攻擊後，由中鋼內部人員組成任務編組進行人員疏散及物資發放，並安排成功啟智學校進行師生避難，以及最後獅甲國中上演火警操演及人員送醫。

演習期間除了人車管制外，陸軍官員也說，前幾年曾實施過「警告不疏散」，但無法增加民眾的憂患意識，後面報請行政院核定才確定演習都要「全套上陣」，才能在緊急時刻發揮最佳效果。

▲模堤獅甲國中發生大火，警消射水灌救。（圖／記者洪正達攝）

▲警方在各個路口站崗，防止民眾在演習期間違規到戶外「趴趴走」（圖／記者洪正達攝）