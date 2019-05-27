台南眾神會議善化場　91家簽署優質廟會「行動公約」

▲台南市警局晚上在善化分局舉行眾神會議，邀請91家宮廟簽署「優質宮廟、文化府城」行動公約。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警局5月27日晚上在善化分局舉行第14場眾神會議，邀請91家宮廟簽署「優質宮廟、文化府城」行動公約，簽署活動強調，台南市不僅擁有全台歷史最悠久、最豐富多元的傳統宮廟與民俗信仰活動，還要打造最優質、最有品牌的宮廟文化。

市警局長黃宗仁，邀請善化分局轄區內各廟宇代表一起聯袂出席參與，共同宣示「高自主管理」、「低環保公害」、「零聚眾鬥毆」、「交通真順暢」、「警民共協力」、「社會好期待」，透過宮廟自律，共同守護台南市優質宮廟文化。

會議前由頗富盛名新市國小「母語說唱藝術團」及新市國中「創鼓隊」到場表演，這兩團囡仔都是在地國中、小學學生所組成，具有文化傳承的意義，現場充滿活力的表演，增添座談會的熱鬧氣氛。

會中邀請善化分局轄區指標性大廟，包括善化慶安宮、安定保安宮、第一代天府真護宮、大內後庄朝天宮、石子瀨天后宮、新市永安宮等91家宮廟參與。善化分局為展現「傳統優質宮廟張燈結彩」的文化氣息，特向各宮廟商請出借詠春兩廣龍獅戰鼓團舞獅、傳統宮廟八仙彩，強調台南市是「眾神之都」，更是「好神之都」。

局長黃宗仁說，如有陣頭轎班假藉神明擾亂社會治安，暗地作奸犯科，警察一定會展現保護人民、打擊犯罪的決心。市警局副局長許世旻說，推動優質宮廟行動公約，是幫助宮廟自律，不是阻礙宮廟辦廟會、遶境，贏得市民尊敬優質廟會傳統宗教文化。

善化分局長許芳毅指出目前台南市簽署行動公約宮廟家數已達千餘家，並呼籲優質宮廟文化為全體市民所期待，民眾對廟會活動，期待「讚」的表現，不是「亂」的呈現，因此，善化分局用貼的方式簽署行動公約的目的，在於讓各宮廟自我管理、自我檢視，凝聚宮廟共識，展現台南廟會新文化，讓台南成為更友善宜居的城市。

時代在進步、社會氛圍在改變，善化分局表示，將秉持「事前預防勝於事後處置」的精神，「自律為主，他律為輔」之策略，號召宮廟負責人共同約制、呼籲信眾，理性尋求宗教寄託，從事前申請、規畫，到事中自律，熱鬧中不失序，凝聚宮廟共識，展現台南廟會新文化。