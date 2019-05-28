Uber條款將上路！小黃大讚「這是正確作法」　再喊話全民檢舉白牌車

▲計程車司機過去曾繞行行政院，抗議交通部放行Uber與租賃車合作。（圖／記者林敬旻攝）

記者賴文萱／台北報導

爭議多時的汽車運輸管理規則第103條之一（Uber條款）終於確定將公告實施，對此，台灣計程車產業發展聯盟表示，這是落實公路法第34條分業營運原則的正確作為，未來也可以杜絕Uber持續以租賃車充當計程車的問題，保障乘客及駕駛權益，值得肯定。

台灣計程車產業發展聯盟指出，目前美國及歐洲各國政府都在為了處理Uber「假共享，真營業」所 帶來嚴重的社會安全、引發司機自殺潮及嚴重社會衝突等問題而傷透腦筋，包括紐約市已經在去年立法限制Uber、歐盟許多城市也陸續修法要求回歸運輸業管理。聯盟表示，台灣交通部在Uber尚在僅有數千台的規模時及早處理，可以避免釀成更嚴重的衝突問題，是正確的作法。

請繼續往下閱讀...

▲對於交通部宣布Uber條款6月將上路一事，台灣計程車產業發展聯盟表示肯定。（圖／記者林敬旻攝）

但聯盟也提醒交通部，Uber目前仍未誠實告知合作司機目前營運屬於違法，讓許多Uber司機仍持續現行「假租賃，真載客」的非法行為，交通部應該拿出有效作為讓Uber遵循台灣運輸業法規，包括Uber 刻意不申請合法網約車執照，保障旗下司機合法權益的無照營業行為應該加以重罰嚇阻。

計程車聯盟也重申，將全力配合交通部協助非法司機轉業，脫離Uber剝削及非法營運環境，已經協調所屬計程車車行公會、車隊及駕駛員工會提供考照、掛牌及轉貸、納保等輔導媒合全面服務，協助Uber司機轉。

▲計程車聯盟也呼籲，交通部應該同步處理轉入地下化的Line白牌車群組，建議啟動全民檢舉方案。（圖／記者賴文萱攝）

此外，聯盟呼籲交通部應該在法規上路後4個月輔導期內，嚴格執法處理Uber無照營業問題，也應針對轉入地下化的Line白牌車群組非法營業問題進行同步處理，因為Line叫車群組是完全非法且更難掌握的非法載客行為，若非法營業情況擴大，將造成更嚴重的治安及社會問題。

聯盟指出，因Line叫車群組屬於無照經營運輸業行為，依公路法罰則是10 萬~2500萬，檢舉民眾更可每次獲得至少新台幣一萬元之檢舉獎金，建議交通部應該同步啟動全民檢舉方案。