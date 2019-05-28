影／「Uber條款」確定了！6月正式上路　交部：10月起取締絕不改變立場

記者賴文萱／台北報導

交通部預告修正《汽車運輸業管理規則》第103條之一（Uber條款），上周在交通部法規會已正式通過修法，預計這周排入部務會報審查後，6月初正式發布實施，但會有4個月緩衝輔導期。交通部表示，只要Uber有心在台灣真正落地納管，仍可繼續營運，並不會消失。

▲Uber條款估6月初上路，發布實施後還會有4個月緩衝輔導期，交通部將輔導Uber及Uber司機轉型。（圖／記者李毓康攝）

請繼續往下閱讀...

交通部政務次長王國材指出，Uber以技術協助名義，參與小客車租賃業附隨駕駛服務，提供即時派遣、短途載客及自訂費率，破壞小客車租賃業與計程車客運業間業態，嚴重破壞運輸業秩序；交通部認為不應以創新之名行規避法令之實，因此即將公告汽車運輸業管理規則第103條之1修正草案，期能強化分業管理，明確市場區隔，維護公平競爭；此與國際上多數國家嚴格禁止Uber之立場，並無不同。

▲交通部次長王國材說明uber條款將上路實施。（圖／記者賴文萱攝）

在Uber條款草案預告期間，交通部請公路總局分別於北、中、南、東舉行分區座談會外，再分別邀請Uber（4月9日）、小客車租賃業全國聯合會（4月17日）、網路叫車平台駕駛自救會（4月19日）、計程車業界公工會等代表（4月19日）及直轄市政府交通局長會面（5月15日）；過程中對於業者、駕駛人可能面臨之問題、需要協助之事項，皆有所掌握，對於政府後續相關作為亦有適度意見交流。

許多消費者關心，在Uber條款發布後，Uber是否就此消失？對此，交通部路政司司長陳文瑞表示，只要Uber有心在台灣真正落地納管，仍可繼續營運，並不會消失。Uber未來可在103-1規定下與小客車租賃業合作，提供預約平台技術，協助小客車租賃業派遣附隨駕駛服務；Uber亦可轉型申請計程車客運服務業派遣一般計程車，或申請經營多元化計程車客運服務，派遣多元化計程車。

王國材強調，希望Uber公司不要有任何期待，交通部絕對不會改變立場，在緩衝期過後，預計10月起就會正式取締，若仍違規營運，將依法開罰9千至9萬元，呼籲當初將1萬多名駕駛帶入違規營運的Uber，現在負起責任帶領Uber駕駛們走向正途。

至於網路叫車平台代僱駕駛自救會號召周三將赴行政院抗議，王國材說，今天修法不是說就不讓他們繼續生存，因為在整個103-1條的修法過程中，交通部一直把駕駛跟使用者放在心上，也花了很多力氣希望讓Uber變成合法車隊。他說，代僱駕駛沒有失業問題，只是要改成符合法規的合法身分，不是叫他們不能開了，希望司機們能體諒。

▲交通部規劃多項輔導措施，要幫助Uber司機轉入計程車。（圖／記者林敬旻攝）

針對Uber駕駛生計及使用者權益，交通部規劃多項輔導措施，包括於108年6至9月間將增辦計程車駕駛人執業登記證測驗場次，將額外容納逾萬名Uber駕駛人參加測驗；中華民國計程車客運商業同業公會全聯會也提供專線聯繫窗口，協助媒合駕駛人依地區就近加入車行；多元化計程車業者也提供領牌程序專線諮詢與專人代辦之服務；由租賃車轉為多元化計程車，衍生車輛重新驗車、重領號牌、更換行照等監理規費1,250元，將予以減免；另更協調和潤、裕融、中租迪和三大主要融資公司，以維持原融資貸款條件下為原則讓租賃車轉為計程車，不增加駕駛人負擔。

103-1已於5月24日經交通部法規委員會審議通過，預計於本周提列部務會報確認後，即會發布施行，發布後仍有4個月過渡期， Uber及駕駛人可利用此一過渡期間補正程序與轉換合法營運。

▲針對Uber條款將上路，交通部強調，絕不會改變立場，呼籲Uber把司機帶回正途。（圖／記者李毓康攝）

交通部再次聲明，本次修法103-1是以規範同時具有附隨駕駛、運用手機APP及提供即時媒合服務之小客車租賃業者為對象，使其有所依循之規範及健全發展，多數租賃業者原提供之服務並不受影響。

交通部樂見科技創新運用於運輸系統上，也歡迎業者在臺發展，惟合法經營是交通部始終不變的立場，也期待Uber大車隊在計程車市場繼續提供高品質服務。