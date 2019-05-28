Uber條款6月上路！代僱駕駛怒了號召圍政院　「不排除申請國賠」

▲抗議103-1惡法，萬名Uber司機曾上凱達格蘭大道陳情抗議。（圖／記者李毓康攝）

記者賴文萱／台北報導

交通部宣布《汽車運輸業管理規則》第103條之一（Uber條款）將於6月初上路，對此，網路平台代僱駕駛自救會怒批政府要他們轉入計程車，根本是給死路一條，交通部修法諮詢全是假，根本未納入小客車租賃業任何意見。自救會也將號召駕駛周三下午赴行政院抗議，要求行政院長蘇貞昌出來面對，並要交通部兌現419對自救會的承諾，停止已不符需求的103-1修法。

網路平台代僱駕駛自救會發言人李威爾表示，司機們的訴求非常明確，就是大家想繼續做網路叫車平台代僱駕駛，因為這是有競爭力的，交通部現在公告說6月Uber條款要上路，還要協助代僱駕駛轉入計程車，這根本是給大家一條死路。他說為什麼平台司機寧願繳所有稅金也不願意開計程車，就是因為傳統計程車營運模式讓空車率過高、時薪過低，交通部現在的做法根本就是本末倒置。

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▲網路平台代僱駕駛自救會將再度號召司機赴行政院抗議，要求交通部停止已不符需求的103-1修法。（圖／記者李毓康攝）

自救會周三將號召代僱駕駛赴行政院門口抗議，要求行政院長蘇貞昌出來面對，自救會表示，APP叫車服務已是趨勢，交通部應該停止已不符需求的 103-1修法，增訂網約多元小客車新業態，納管網路叫車平台業者，而不是叫Uber都改成計程車車隊。

李威爾也指出，當初駕駛貸款買車、與租賃業者合作做營運，是2年前交通部說可以的，但2年後一樣的政府居然為了計程車業者的利益，硬用一條法規要讓Uber司機無法營運下去。他說，這是政府錯誤的決策，應該負起對人民的交代，因此自救會不排除將依《公務人員瀆職辦法》申請國賠。