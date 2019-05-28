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教保員齊聚抗議低薪！韓國瑜出面承諾6月解決「沒有你們再來」

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▲▼0528高雄市議會教保員抗議。（圖／記者賴君欣攝）

▲韓國瑜承諾6月會幫教保員解決問題。（圖／記者賴君欣攝）

記者洪靖宜、賴君欣／高雄報導

高雄市獨立總工會、高雄市產業總工會、全國教育產業總工會與高雄市教育產業工會，28日在高雄市議會舉辦「愛與包容、打造高雄」記者會，希望韓國瑜能兌現政見，幫助教保員解決低薪、低福利、低保障的困境，並且在市議會外頭聚集陳情，而韓國瑜也出面表示，將在6月解決問題，並說「如果沒解決，你們再來(陳情)沒有問題」。

▲▼0528高雄市議會教保員抗議。（圖／記者賴君欣攝）

▲教保員們齊聚高雄市議會陳情。（圖／記者賴君欣攝）

從100年高雄縣市合併幼托整合後，原高縣鄉立托兒所改制為高市公立幼兒園，而原鄉立托兒所的54名教保員留用於公幼，但卻以臨時人員名義，薪資約2萬3千多元，低於準公共化幼兒園的薪資水準。

各工會希望韓國瑜實現選前「友善托育，搶救少子」政見，照顧高市公幼留用教保員，薪資起碼比照準公共化幼兒園，解決教保員「低薪、低福利、低保障」三低問題。由於108年8月六都將實施準公托制度，高雄市臨時教保員低薪是市長職權就可以解決的問題，目前高雄市臨時教保人員只有54人，納編經費一年不過300萬元，盼市長能幫忙解決。

▲▼0528高雄市議會教保員抗議。（圖／記者賴君欣攝）

▲韓國瑜承諾6月會幫教保員解決問題。（圖／記者賴君欣攝）

韓國瑜結束市政總質詢後，緊接著就到外頭見這群教保員，大家看到他一現身立刻大喊「市長，我們需要你幫忙」，韓國瑜表示因為中飯時間到，特別來看看大家，希望大家保留體力，市府財政困難，但在高負擔之下，已經準備好相關方案，預計在6月初到中旬會來公布，並說「如果到六月多沒解決你們再來沒有問題」，教保員回「再來做什麼」，韓國瑜說「就像這樣(陳情)」，讓教保員急得說不能再這樣子了，韓國瑜則趕緊澄清說，「我們既然敢講就會想方法來解決，大家趕快開開心心去吃飯」。

高雄市政府教育局表示，已將臨時人員身分進用教保員調薪，同時主動比照軍公教併同調薪3%，均已突破法令限制，積極為原公立托兒所留用臨時人員爭取權益，以提供最完善的照顧。

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