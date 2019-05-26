女友爸是黑道老大！　他見家長遇「狙擊手突襲」下秒帥氣挺身

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情侶交往到一個穩定階段，見家長是必經的關卡。日本節目《人類觀察》就找來一名「黑道老大」佯裝成女友爸爸，並安排殺手要對女友一家不利，想看看不知情的男子會是什麼反應，想不到原本有點害怕的他，在女友遇到生命危險的緊要關頭時，依舊拿起武器豁出去，拼命保護身旁的愛人，帥氣模樣讓網友紛紛誇讚「可以嫁了！」

節目一開始，穿著白色西裝的男子到女友家中拜訪，一進門就有2名凶神惡煞的保鑣鞠躬說「大小姐歡迎回來」，這一幕讓他頓時傻住，似乎已經意識到女友身分不凡，原先輕鬆的笑容瞬間轉為僵硬。

▲男子被要求當場展示一下他的搞笑功力。（圖／翻攝自YouTube／通州刘德华）



後來見到女友的超霸氣老爸後，男子更加坐立難安，雖然內心十分慌張，但仍表現出鎮定且禮貌的態度回話，當被問到職業時，他一度謊稱自己是普通上班族， 後來才坦承其實是不太出名的「搞笑藝人」，還被逼迫要在黑道爸爸面前表演一段，他努力做出搞笑動作長達10多分鐘，現場氣氛依然一片死寂，完全沒有人笑出來，讓他更加尷尬皮皮挫。

節目尾聲安排了一名狙擊手埋伏在後院，舉起長槍瞄準黑道爸爸，男子眼見自己未來的岳父身處險境，已經無法再顧慮內心的害怕情緒，隨手就抓起一把刀要保護女友和未來岳父，鼓起勇氣對抗壞人的模樣讓女友非常感動，網友也大讚「可以了，這種男生很不錯了」、「求生欲很強！」「任誰都會緊張吧，不過最後會自己出來保護女友，這男人值得依靠。」