生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

7.0強震！麥當勞燈狂晃一群人超淡定　他笑：會跑沒資格叫花蓮人

花蓮人昨晚在地震當下依舊淡定。（圖／翻攝Threads／@da_chin_is___）

▲花蓮人昨晚在面對7.0地震當下依舊淡定。（圖／翻攝Threads／@da_chin_is___）

圖文／CTWANT

宜蘭縣外海昨天（27日）深夜11時05分發生芮氏規模7.0強震，多地更觀測出最大震度4級，全台有感。有網友貼出花蓮當地情形，只見民眾在麥當勞內神情淡定，但燈盞卻不停搖晃，形成明顯對比，原PO則說「地震的時候跑，那你沒資格當花蓮人。」

昨天地震來臨時，有網友剛好在麥當勞點餐，並將當下情景拍下，對話截圖中顯示，當事者向朋友抱怨當地震來臨時，店員依然維持手邊工作，要他結帳刷載具。從畫面中來看，燈盞隨著地震不停擺動，其他民眾卻淡定在位子上，用點餐機的顧客不疾不徐的繼續操作，彷彿甚麼事都沒發生。

貼文曝光後，網友紛紛熱烈討論，不少人也直言花蓮人對於地震已習慣，但當花蓮人「說要跑」的時候，就是真的有生命危險。「花蓮人開始跑的時候那就真的很可怕」、「不是，大家淡定到 我以為那是電燈在表演？」「花蓮人訓練過，但花蓮人說跑一定要跑」、「老花蓮人，6級以下真的沒人在跑的」、「不可能還在滑選單吧」、「錢還是要收，盡責」。

昨天深夜11時05分，台灣東部海域發生規模7.0地震，全台明顯搖晃，多地更觀測出最大震度4級，震央位在北緯24.69度、東經122.08度，即宜蘭縣政府東方32.3公里，位於台灣東部海域，震源深度72.8公里，屬中層地震。

對此，中央氣象署地震測報中心主任吳健富指出，北部搖晃感受較明顯，是受到盆地及高樓效應影響，未來未來3天至一週可能會出現規模5.5至6.0的餘震，請民眾要小心注意。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！

中共圍台軍演遇美軍機　雙方無線電內容曝！
妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

妙齡女墜樓亡　母親悲訴草率結案：請把她生前求救當一回事

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

中共軍演區域多靠近？　國防部：5區域12海浬被劃設在範圍內

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

蘇紫雲揭「史上最挑釁軍演」　三個不尋常　聞「2027中國攻台」　Tony點關鍵：台灣這樣做最安全

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

阿信跳〈對你愛不完〉被虧「浪」　丁噹笑「來取經」聊到歪樓了XD

