大陸也在控管壽險理財商品　2018年保費收入亞洲占比出現萎縮

▲安聯人壽總經理林順才。（圖／記者李蕙璇攝）

記者李蕙璇／台北報導

安聯人壽的亞洲保險市場研究報告指出，2018年大陸與韓國的壽險市場約占亞洲地區整體保費40%，出現萎縮原因，主要是因為大陸監管控管銷售理財產品的保險仲介機構所致。

而2018年我國的保費成長2.6%，是7年以來最低記錄，其中產險保費成長4.1%，與去年的情況相近。壽險保費占整體保費（不含健康險）90%以上，則從2017年成長率10%下滑到2.5%之勢。

安聯研究經濟學家Michaela Grimm表示，其實大陸更嚴格控管銷壽理財商品是件好事，意味著將進入更均衡與持久的發展階段。而2018年大陸整體產壽險保費收入為4,170億歐元，相繼2017年的4,120億元歐元，增長約50億歐元。

2018年全球保費成長3.3%，達3兆6,550億歐元，以1歐元兌換新台幣35.19計算，約折合為128兆6,195億元。其中對亞洲保險市場來說，是非比尋常的一年，儘管日本保費收入快速成長至4.0%，而扣除日本的亞洲地區保費收入，僅微幅成長2.3%，是自千禧年以來第二次落後於全球的成長，其中全球成長動能仍來自美國42%與日本11%。

安聯研究預測今年整體保費成長率6%左右，其中產險可望成長4.1%，壽險成長率預計6.5%。而我國仍是全球最發達的保險市場之一，以2018年人均保費支出為3,921歐元（約折合為新台幣13萬7,980元）、滲透率約18%，是全世界最高比率，充分凸顯出壽險居於社會安全體系中所的重要角色。而大陸的保險滲透率則為3.7%、美國6.5%與英國9.2%。