獨／高市警官未報備前往港澳滾雪球　派出所長「明日之星」倒台　

▲警政署13日下午對高雄市刑大張姓警務員爽出國赴港澳未報備行為祭出兩大過免職重懲。（圖／記者張君豪翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市警察局接連爆出警官未依規定報備出遊港澳，繼六龜一名偵查隊副隊長遭記過調職、刑大一名警務員被提報2支大過，將可能遭到免職後，現在又有一名所長因此倒台，無預警被轉調內勤。

這名被抓下來的所長，相當年輕，可以說是明日之星，過往擔任過高雄市刑警大隊分隊長、交通大隊警務員，後來被派任所長職務，目前已經擔任過三任所長，但沒想到現在卻因此倒台，根據了解這名所長會被發現出遊港澳未報備，主要是因為之前刑大被發現22個月內出遊港澳33次的張姓警務員有關，高雄市警局督察室進行調查時意外發現，這名所長也跟張姓警務員一同出遊，未報備次數多達7次，所以督察室直接通知所屬分局，請分局調整這名所長職務，目前這名所長因此倒台被調往分局內勤，派出所則是另派一名警務員暫時代理所長職務。

記者求證督察室得到證實，目前督察室正在研擬相關懲處，而之前被記2支大過，被市警局提報免職的張姓警務員即將在31日進行人評會進行決議，若是通過免職，如果有不服，張姓警務員可以尋求保訓會來申訴。

目前高雄市警察局都是依照「警察機關辦理員警非因公出國及赴大陸港澳地區作業規定」第十六點：「各警察機關對所屬員警出國或赴大陸、港澳地區，未依規定申請許可、涉足不妥當場所或涉嫌洩漏國家公務機密等情事者，應按情節輕重依警察人員獎懲標準予以懲處，如有觸犯刑事法律者，移送法辦。」來進行相關懲處。