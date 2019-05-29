薩爾瓦多喊不排除與台「恢復邦交」　國台辦稱一中是國際共識

▲薩爾瓦多新任副總統烏佑亞（Felix Ulloa）、總統布格磊（Nayib Bukele）。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳政錄／北京報導

中美國家薩爾瓦多日前結束大選，即將上任的副總統烏佑亞日前表示，不排除與台灣恢復邦交的可能，引起討論，大陸國台辦發言人安峰山今天強調，堅持一個中國原則是國際社會公認的準則，認為中薩建交符合兩國人民的根本利益。

台灣去年8月與薩爾瓦多斷交，但日前薩國大選後，台薩關係出現變化，烏佑亞（Felix Ulloa）於23日參加華府智庫「美洲對話」（Inter-American Dialogue）論壇時，在會後指出，薩爾瓦多新政府不排除與台灣恢復邦交的可能，會考量到國家自身的發展，來決定其外交策略，不會受美國或中國影響而改變。

▲大陸國台辦發言人安峰山。（圖／記者陳政錄攝）

對此我外交部表示，將密切關注情況。不過大陸國台辦今天重申，「堅持一個中國原則是國際社會公認的準則，也是國際社會的普遍共識，更是中國同任何國家建立和發展關係的根本基礎。」

安峰山說，中薩建交是正確的選擇，符合歷史發展潮流，也符合兩國和兩國人民的根本利益。

事實上在今年三月，傳出薩爾瓦多新當選總統布格磊可能重新考慮與大陸的邦交時，大陸外交部發言人陸慷曾表示，「中國從不做威壓、恐嚇別國的事情」他說，中薩建交成果來之不易，值得雙方共同珍惜」。

至於近期美方頻頻打「台灣牌」，台灣也積極發展台美關係，譬如近日將駐美機構將「北美事務協調委員會」更名為「台灣美國事務委員會」。

安峰山指出，昨天國台辦發言人已經以答記者問的形式，清楚表明了我們在相關問題上的嚴正立場。

他說，任何破壞一個中國原則的言論和行動，都無異於在動搖中美關係的根基，都不符合兩國的根本利益，也是非常危險的言行，對此我們堅決反對。我們也再次正告民進黨當局，「台獨」是歷史逆流，是絕路。任何挾洋自重都是沒有出路的，也必將自食惡果。