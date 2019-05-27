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小王猖狂PO網公告「不倫他老婆」　董座擔心岳父...還要幫忙遮掩

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▲分手,失戀,不合,吵架。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲營建商董座除了要面對妻子背叛還要幫忙隱瞞，就怕岳父母承受不住打擊。（示意圖／pixabay）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名猖狂小王，與董娘外遇多年，只因證據不足獲無罪。小王不但沒有檢討反省，還將與人妻外遇一事PO網，可憐的董座面對外界耳語，還要擔心子女、岳父、岳母承受異樣眼光，董座氣不過才再向小王提民事求償。經法官調查人妻與小王通訊內容，發現2人對話確有互相表達愛意，且人妻曾明確指出小王私密處的記號，也再證明2人已逾越一般朋友關係，因此依侵害原告配偶權，判小王應賠40萬元。

某營造廠林姓董座與妻子李女結婚12年，婚後育有3子女，李女身為董娘，出門都是超跑接送，與丈夫感情美滿，羨煞旁人。不過，忙於工作的林董卻意外發現愛妻背著他偷腥。林董發現，妻子從2014年就與小王相約摩鐵、車震，平均每約固定1、2次炒飯，李女也向丈夫坦承出軌，並交代小王於生殖器旁的有拇指大小的燙疤。林董憤而對小王提告通姦，只因證據不足，最後獲判無罪。

未料，小王竟將外遇一事上傳臉書，林董在業界小有名氣，小王po網後讓他覺得顏面盡失，除了要顧及3名子女的心情外，還要擔心岳父、岳母承受不住女兒外遇受到打擊，幫忙遮掩妻子的「醜事」，可說是身心俱疲。林董氣憤小王自己做錯事不但不承認還毫無悔意，所有的壓力都落在自己這個受害人身上，因此依侵害配偶權，請求小王應賠75萬元。

法官勘驗人妻與小王對話、2人親蜜合照及刑事偵查筆錄，發現2人深情告白；小王：「我感受到妳的愛才撐下去的」、「心還給妳了」、「當妳踏出房門的時候，我倆就是兩個世界的人」、「我趕在到家前送妳我最後的一個情人節禮物」、「只要我還有呼吸我就會一直愛著你」、「我用眼淚送你離開的」、「習慣有妳了」、「妳是我的動力」、「我覺得腳還好、只要有腰力就好」、「少了你就不好了」。人妻也回：「老頭我好想你喔」、「有件事情我一直想不通，為什麼我會這麼愛你啊」、「都這麼多年...我對你的愛都沒減少過」、「超級無敵霹靂愛你」、「霹靂無敵超級愛你」、「我只知道你是我唯一愛過的男人，是用真心在愛的一個男人，打從第一眼見到你，那時的你就已經住進了我心裡，那時的我就已經愛上你了」、「我就是這樣愛你...」、「我會愛你一輩子，請你也要愛我一輩子」、「我很喜歡人家叫我X太太，而不是林太太」，還將自己的裸照、私密部位照傳給對方。

法官認為，人妻曾於偵查時指出，小王曾用電熱毯燙傷生殖器附近，且刑事庭勘驗，也證實此事，足見2人關係親密。小王坦承知道對方「人妻」身分，不過僅承認2人交往程度「快超過」朋友，尚未越界。

法官認為，經由2人LINE對話也證明，小王與人妻互相明確表達愛意，雖刑事通姦罪小王獲判無罪，但2人明顯有逾越正常男友交往，也侵害原告配偶權，即使沒有抓姦在床的確切證據，2人言行也已干擾原告婚姻美滿，因此判小王應賠40萬元。

★圖片為版權照片，由免費圖庫pixabay供《ETtoday新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經免費圖庫pixabay許可，不得部分或全部轉載！

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關鍵字：外遇,小王,人妻,建商,妨害家庭,通姦,親密照

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