奇異筆大腿內寫字！桃園人妻睡醒驚見「像狗一樣」嚇傻　腳指甲被塗黑

▲小美睡醒發現大腿內側被寫不雅文字。（示意圖／免費圖庫pxhere）



記者鄒鎮宇／綜合報導

桃園一名人夫小黎（化名）懷疑妻子小美（化名）外遇，除了找徵信社跟蹤偷拍之外，還多次拿奇異筆在對方的腿上寫下「破壞家庭像狗一樣」、「三八令」等不雅字眼，並用LINE辱罵，導致小美訴請離婚。沒想到，小黎竟向法官辯稱，「在身體上寫字是夫妻溝通方式」，而法官不採信，判准兩人離婚。

小美指控，小黎生性多疑，懷疑她與她的生意夥伴外遇，除了找徵信社多次跟蹤、偷拍之外，還趁她睡著時拿著藍色、紅色奇異筆，在小腿、大腿寫下不雅字眼，「你兩人不要亂上床破壞家庭像狗一樣」、「變態」、「破壞家庭的下場，百病纏身，錢財收不到，破財沒業績，小人在身邊，兩人有聯絡見面，不得好過，事業不順」等，讓她非常困擾。

期間，小美因心理壓力過大，跑去女兒房間睡覺，卻被小黎拿殺蟲劑狂噴房間，逼迫她回到主臥室內；另外，小黎還會亂幫小美塗黑色指甲油、將其衣櫥中衣物狂掃到地、毀損衣架，並傳LINE訊息恐嚇「你兩個等著死吧」，讓小美無力再承受，2018向法官訴請保護令並分居1年。

▲小美不堪丈夫的家暴及騷擾，像法官訴請離婚。（示意圖／記者黃克翔攝）



小美認為，兩人的婚姻關係名存實亡，因此向法院訴請離婚。對此，小黎則辯稱，在身體上寫字是夫妻的溝通方式，也沒有家暴跟騷擾的行為；另外，妻子外遇又不顧家，但他已經原諒對方，因此不願意離婚。

對此，法官認為，一般夫妻溝通不會在對方身上書寫不雅字眼，甚至要求隨時通報位置，這是不信任對方才有的行為；且雙方2018年2月起分居至今，小黎雖不願意離婚，卻沒改善雙方婚姻狀況，兩人僅存婚姻之名、沒有婚姻之實，因此判准兩人離婚。