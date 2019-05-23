日商董座偷吃台灣人妻被抓包　反控綠帽夫獲賠10萬但要先吐700萬

▲人夫捉姦反挨告侵入住宅，要賠10萬元，但告人的日籍董事長也得付清700萬和解金、違約金。（圖／示意圖／翻攝自免費圖庫pakutaso）

記者楊佩琪／台北報導

一名張姓男子發現在藥廠任職的妻子與日籍董事長發生婚外情，找來徵信社抓姦，跟監進入飯店房間，找到保險套等證物，使得日籍董事長簽下和解書，答應賠償700萬。不過日籍董事長在付了200萬後，反對張男提告侵入住宅等罪，張男因此被判拘役20天。民事部分，台北地方法院日前宣判，張男與徵信社成員需連帶賠償10萬元，但日籍董事長也需付清700萬和解金、違約金。

根據判決，張姓男子懷疑妻子和日籍董事長有婚外情，委託知名徵信社蒐證。2016年7月間，發現張妻2人進入新北市的某高檔飯店後，趁日籍董事長和張妻開門之際，進入房內。因房間內找到沾了精液的保險套等證物，使得日籍董事長與張男簽下和解書，並允諾賠償700萬元換取張男不提告通姦。

但日籍董事長之後對張男提告傷害、侵入住宅等罪，強調被張男等人毆打，還被逼簽和解，張男因此與徵信社員工皆被判處20天拘役，但強制及傷害部分則無罪。日籍董事長再對張男等人提起民事訴訟，要求應連帶賠償440萬元，又張男接受媒體採訪，徵信社員工將媒體報導內容刊登在官網上，使日籍董事長的名譽受損，要求張男與徵信社員工還需賠償100萬。

另外日籍董事長認為，張男不滿他僅付200萬，於2016年10月間，跑到他的住處追逐、辱罵他，損壞他的名譽，因此再要求張男應賠償60萬元。3筆金額加總共600萬元。

張男反駁，日籍董事長與妻子入住飯店，登記人是張妻，並未侵害其隱私和住居自由。又他之所以進入房間，是為了瞭解外遇狀況，根本沒破門，是為維護婚姻純潔所做的必要努力，符合社會倫理規範。至於所謂的傷害，日籍董事長雖有醫院診斷書，但無法證明傷勢是被毆打來的，況且到場的員警也證稱，並未看到傷勢。

至於逼簽和解書部分，張男強調，他當時有要求對方到警局，是對方不肯，對方也待律師到場後，雙方達成共識，再到警局簽下和解書，對方並當場交付面額各100萬元本票給他，因此相關指控並非事實，對日籍董事長提起反訴，請求給付剩餘的500萬之外，另追加200萬元懲罰性違約金。

法官認為，雖然房間是張妻訂的且辦理住房手續，但一同入住的日籍董事長依舊享有住居不被侵犯的權利，如非執法人員，就不容許任意破壞他人居住安寧自由。至於張男接受媒體採訪，徵信社員工將媒體報導刊登於官網，此部分難認有違法。另依據到場員警及律師等人的證述，日籍董事長簽下和解書和交付本票時，並未遭到脅迫。因此侵入住宅部分，判決張男及徵信社員工得連帶賠償10萬元。但日籍董長也應依約給付張男剩下的500萬元和解金，和200萬違約金，共700萬元，全案可上訴。

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