尪臉書狂PO與兄弟「放閃照」！妻秒吃醋揭心酸過去：已經5年了

▲人妻總覺得自己不夠被愛。（示意圖／CFP）

記者朱世凱／綜合報導

現今有許多人都熱愛在社交平台上，上傳自己與另一半或朋友的合照，不過香港就有一名男網友表示，自己與朋友外出看球賽後，順手拍了張合照並上傳臉書，打算回家和老婆分享，沒想到對方竟然莫名吃了「兄弟」的醋還當場翻臉。人妻隨後難過地透露自己過去的心酸，讓許多女網友立刻感同身受直呼「我也是！」

這名人夫20日在香港討論區發文表示，老婆當時生氣地向他說，「我們兩個從交往開始到現在都已經5年了，但是你卻從來沒有把我們的合照上傳到社交平台過，只會分享你跟朋友的而已。」老婆也提到，「你和朋友在一起時，比我們倆相處的時候還開心的感覺，不然為什麼只上傳你們玩樂的照片？」

▼人妻認為，丈夫只上傳與朋友的合照，是因為他比較樂於跟朋友在一起。（示意圖／CFP）

原po再稱，自己不上傳恩愛合照是因為老婆常常會標記他，間接顯示在他的動態時報上，所以他才不分享兩人其他照片。「老婆PO照片後標記我，不就跟我自己PO出的道理一樣嗎？沒想到她現在非常吃『兄弟』的醋，最後還懷疑我到底是不是同志？大家會不會覺得她太小氣了？」

網友們看完後紛紛留言，「你很不會做人的感覺」、「你問題比較大耶，跟一個女人在一起5年，都不知道對方想要什麼」、「女生好像都滿介意這個的，有時候你tag她其實是向她的親友展示你多愛她，但現在來看，你好像明顯愛你兄弟多更多！」、「她可能認為你不想PO是怕丟臉吧」。

▼結婚5年仍有許多磨合要處理。（示意圖／CFP）



也有人指出是原PO老婆反應太大，「真的很小氣，這又沒什麼大不了」，「女人很善於忌妒」、「你都跟她結婚了，她幹嘛還要想這麼多啊？」、「結婚要面對的壓力還真大」、「這樣也能吵？」。原PO最後透露，「我平日已經對她很好了，但總覺得我老婆還是不夠體諒、了解我，所以近期已經決定要離婚了。」