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獨／「黃金龍鳳在天水溝蓋」惹議　里長突襲光頭節找韓國瑜主持公道

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記者吳奕靖、洪靖宜／高雄報導

高雄市街頭出現金光閃閃水溝蓋，水溝蓋上面還有Q版韓國瑜人像，消息一傳出引發網友熱議，甚至還有人質疑水溝蓋的排水效能不彰，讓原創的德生里長吳三雄滿肚子委屈，下午直奔光頭節還帶了這款水溝蓋的檢測報告，要當面跟韓國瑜說明，不過最後似乎覺得場合不對，臨時又打消念頭。

▲吳三雄里長覺得「黃金龍鳳在天水溝蓋」遭到質疑，親自帶著資料到光頭節找韓國瑜主持公道 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲吳三雄里長覺得「黃金龍鳳在天水溝蓋」遭到質疑，親自帶著資料到光頭節找韓國瑜主持公道 。（圖／記者吳奕靖攝）

吳三雄下午到舉辦光頭節的南華夜市，手上還拿了一份檢測報告，逢人訴說自己真的很委屈，吳三雄說：「我要拿水溝蓋檢測資料給他看，資料裡頭都有哇！」而面對現在網友質疑，這款金光閃閃「龍鳳在天水溝蓋」排水性可能不佳，吳三雄給了一個很不屑的表情來駁斥「阿有影，這個有過測試，以前有媒體記者測試過」，所以特別來到光頭節，就是要韓國瑜市長幫忙主持公道。

▲新興區德生里水溝蓋 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲新興區德生里水溝蓋 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲新興區德生里水溝蓋 。（圖／記者洪靖宜攝）

▲新興區德生里水溝蓋 。（圖／記者洪靖宜攝）

吳三雄強調市長都可以換了，水溝蓋的造型當然也可以換，其實這些改良版的水溝蓋早在10幾年前就有，是最近剛好要補漆，噴上金色，畫上韓國瑜人像，只是工程師建議，目前里內只有2個水溝蓋畫上市長圖案。

過去高雄不少地區深受登革熱之苦，許多區里都有獨特的防蚊小妙招，而在新興區德生里，吳三雄就將里內的水溝蓋換成能夠防蚊防臭的水溝蓋，外觀色彩繽紛，也改善了市容，一個要價約2000元左右，都是自掏腰包裝設，這次將水溝蓋噴上金色，只是改變原有色澤，而放上韓國瑜的Q版人像，也是希望市長有機會看到，能認同。

▲吳三雄里長覺得「黃金龍鳳在天水溝蓋」遭到質疑，親自帶著資料到光頭節找韓國瑜主持公道 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲吳三雄里長覺得「黃金龍鳳在天水溝蓋」遭到質疑，親自帶著資料到光頭節找韓國瑜主持公道 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲吳三雄里長覺得「黃金龍鳳在天水溝蓋」遭到質疑，親自帶著資料到光頭節找韓國瑜主持公道 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲吳三雄里長覺得「黃金龍鳳在天水溝蓋」遭到質疑，親自帶著資料到光頭節找韓國瑜主持公道 。（圖／記者吳奕靖攝）

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關鍵字：韓國瑜,登革熱,龍鳳,黃金,水溝蓋,吳三雄,德生里

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