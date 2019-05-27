影／不在籍投票案遭國民黨高層「關切」？　中選會：依法審理

記者羅婉庭／台北報導

立法院內政委員會27日審查國民黨立委林為洲等人提出之「公民不在籍投票法草案」。針對外傳此案被國民黨高層「關切」，中選會代理主委陳朝建上午受訪時僅表示，案件依法審理。

陳朝建說明，考慮到現有立法、相關規定、社會共識，不在籍投票上分成「選舉」不在籍以及「公民」的不在籍，選舉的不在籍是屬於對「人」的投票，公民投票不在籍是屬於對「事」的投票，在社會共識上只有公投不在籍或可先以實行。

外傳公投不在籍案有國民黨高層「關切」，陳朝建表示，整個案件處理都是依處理、依法審理。

中選會26日也表示，2012年、2016年及2020年總統、副總統選舉及立委選舉合併舉行，立法委員選舉區數目眾多，因此實施不在籍投票，選務過於複雜。

國民黨立委林為洲、許毓仁等人提案《公民不在籍投票法》草案，明定公民不在籍投票方式包含移轉投票、特設投票所投票、提早投票等3種。可申請不在籍投票的公民包含投票日擔任選務工作、在營服役之軍人、執行勤務之警察、在戶籍地以外工作者、在戶籍地以外求學者、因疾病、身心障礙、生產或受傷而不良於行者，以及在監服刑但未褫奪公權者。

另外，針對中選會主委李進勇人事案是否有信心，陳朝建回應，主委的人事權，是屬於行政院長提名、國會同意，不屬於他可以評論的事情。

對於中選會主委長時間卡關，是否因此業務繁重，陳朝建表示，中選會是法定獨立機關，是採合議制，若委員出缺時依法提名，依照現有機制來運作。





▲立法院內政委員會，中選會代理主委陳朝建受訪。（圖／記者屠惠剛攝）