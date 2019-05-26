中選會認定核四公投「合於規定」　監委申請自動調查

▲黃士修。（資料照／記者許展溢攝）

記者楊亞璇／台北報導

由黃士修所提「您是否同意核四啟封商轉發電？」公投提案，3月19日經委員會議審議認定合於規定，通過第一階段審查。監察委員田秋堇、趙永清、楊芳玲表示，中選會未召開聽證會，就認定合於規定，然而，核四安全問題是否已釐清？申請自動調查。

監委指出，有民眾陳情，該項公投案，內容包括「啟封」與「商轉發電」二項政策事項，疑違反《公民投票法》第9條第6項僅能一案一事項的規定，且其理由書中多項理由並非事實，仍有諸多核四安全問題應召開聽證會加以釐清。

監委提到，該公投案之理由書中所述，如「核一二三廠原始儀控設計為類比系統，都可以抽胎換骨為數位儀控」、「只要有決心，二年內可以放燃料發電，三年內做完熱測試就可以商轉」等語是否屬實？中選會是否有經查證？而針對核四1、2號汽機廠房正下方的S斷層是否為活動斷層，核四「大腦」數位儀控多項設備使用期限將屆，能否找到備品，啟封至商轉發電所需時間，以及是否能通過原能會安全審查等問題，中選會未召開聽證會加以釐清，並表示這是因為去年另一提案人送同一案時已開過聽證會，不過經查今年所提公投案的理由書與去年的理由書內容有所出入，中選會是否知悉？審議過程為何？將深入調查。