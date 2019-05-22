「核能減煤案」公投遭中選會駁回　提案人黃士修氣炸將提訴訟

▲黃士修怒批中選會行為是反民主行為。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

中選會昨（21日）公告駁回，由核能流言終結者創辦人黃士修提案的「核能減煤案」公投。黃士修今（22日）下午怒發聲明指出，這是台灣民主史上最大的恥辱，將在最快的時間內提出訴訟。

黃士修說，核能減煤案在今年3月4日提出後，中選會並未依法在30日內做出正式補正裁示，已違反公投法的規定。在聽證會之後，4月16日又違法增列補正事宜。黃士修認為，就算如此，以核養綠公投小組仍依循中選會建議，進行補正，將中選會委員建議的「刪除核能減煤字眼以避免不得其真意」以及「刪除咎責機制避免侵害行政保留」等事項完成。

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▲黃士修去年因送「以核養綠」公投連署書遭拒，到中選會前靜坐抗議 。（圖／記者屠惠剛攝）

黃士修指出，但在遵循中選會的指示後仍得到「主文不得其真意」的理由，顯然駁回決議真正理由為「莫須有」。他並提，從去年中選會違法阻擋再送件、被消失的9492份連署書，到今年的核能減煤下架，已一再顯示出中選會完全失去做為中立機關的能力，從府方到部會上下交相賊的情況已成常態。

黃士修認為，明知道駁回該案所涉及的反民主行為，將對民進黨明年總統大選造成嚴重衝擊但中選會卻一意孤行，顯然是總統蔡英文為了近期的電話民調鞏固反核基本盤拚初選的低等政治手段。黃士修最後強調，將在最快的時間內進行行政訴訟並向監察院提出陳情。