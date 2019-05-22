　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「核能減煤案」公投遭中選會駁回　提案人黃士修氣炸將提訴訟

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲▼黃士修。（圖／記者許展溢攝）

▲黃士修怒批中選會行為是反民主行為。（圖／記者許展溢攝）

記者許展溢／台北報導

中選會昨（21日）公告駁回，由核能流言終結者創辦人黃士修提案的「核能減煤案」公投。黃士修今（22日）下午怒發聲明指出，這是台灣民主史上最大的恥辱，將在最快的時間內提出訴訟。

黃士修說，核能減煤案在今年3月4日提出後，中選會並未依法在30日內做出正式補正裁示，已違反公投法的規定。在聽證會之後，4月16日又違法增列補正事宜。黃士修認為，就算如此，以核養綠公投小組仍依循中選會建議，進行補正，將中選會委員建議的「刪除核能減煤字眼以避免不得其真意」以及「刪除咎責機制避免侵害行政保留」等事項完成。

請繼續往下閱讀...

▲「以核養綠」二度送連署書遭拒 黃士修中選會前靜坐抗議 ▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲黃士修去年因送「以核養綠」公投連署書遭拒，到中選會前靜坐抗議 。（圖／記者屠惠剛攝）

黃士修指出，但在遵循中選會的指示後仍得到「主文不得其真意」的理由，顯然駁回決議真正理由為「莫須有」。他並提，從去年中選會違法阻擋再送件、被消失的9492份連署書，到今年的核能減煤下架，已一再顯示出中選會完全失去做為中立機關的能力，從府方到部會上下交相賊的情況已成常態。

黃士修認為，明知道駁回該案所涉及的反民主行為，將對民進黨明年總統大選造成嚴重衝擊但中選會卻一意孤行，顯然是總統蔡英文為了近期的電話民調鞏固反核基本盤拚初選的低等政治手段。黃士修最後強調，將在最快的時間內進行行政訴訟並向監察院提出陳情。

ET快訊
台灣大跟進停賣華為新機！遠傳、台星、亞太態度保留
中華電宣布「暫停販售華為新機」！開台電信業第1槍　董事長回應

關鍵字：黃士修,中選會,公投,核能減煤案,總統,蔡英文,民主,訴訟

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

魔術師Davio助拳回饋新北好禮　侯友宜經發局長互尬魔術秀

我台南人我驕傲！　持續26年推動桃園直笛音樂教育

新北400萬人達標「回饋網」上線　400餘商家祭出有感優惠

「月薪30萬」徵精通4語國際解說員　網笑唬爛，負責人：是真的

新住民子女科展參賽　「外掛式尿袋滿位偵測器」創意奪冠

超過900件老傢俱找新家！臺博館「老物再生市集」5/24-26登場

把膠帶玩成一種藝術　聚膠行動#TapeArt 全球首展7月登場

淡海輕軌V09站藏百年「程氏古厝」　一日走讀探索淡海新市鎮

老婆練車信心喊「我有駕照」！下一秒問左邊右邊…夫崩潰想賣車

職棒迷哭哭！ELEVEN SPORTS 6月「斷訊」125萬有線戶看不到

小英就職3周年韓嘆「人民苦3年」 怨南部被忽視：沒人比我愛高雄

偷罵王世堅垃圾？質詢影片曝光 柯文哲反問記者：你幻覺還幻聽

大S一見蟑螂崩潰尖叫　小S超淡定拯救姊姊！

網路徵才「低工時+高報酬」攏係假　要考慮卻被對方怒噴：現在是X小

吳建豪發火嗆選手：可以閉嘴嗎？　和韓庚尬舞「愛的魔力轉圈圈」秒變小可愛

Gail淡江開唱《你啊你啊》引尖叫 小學霸上身後台K書準備考試｜聲林之王淡江大學校園演唱會 20190520

被明金城「精神虐待」路邊爆打　 安心亞反擊變「心機婊」

輪框生鏽！車主堅持只換新胎　12秒後爆炸...技師滿臉血蹲地

就是不閃！巷口出來斜衝雙黃線　三寶遭後方騎士無視「甩屁擊落」

大雨超煩！大唱《我要夏天》轉念　下秒遭水襲射滿臉網笑噴：渴嗎？

魔術師Davio助拳回饋新北好禮　侯友宜經發局長互尬魔術秀

我台南人我驕傲！　持續26年推動桃園直笛音樂教育

新北400萬人達標「回饋網」上線　400餘商家祭出有感優惠

「月薪30萬」徵精通4語國際解說員　網笑唬爛，負責人：是真的

新住民子女科展參賽　「外掛式尿袋滿位偵測器」創意奪冠

超過900件老傢俱找新家！臺博館「老物再生市集」5/24-26登場

把膠帶玩成一種藝術　聚膠行動#TapeArt 全球首展7月登場

淡海輕軌V09站藏百年「程氏古厝」　一日走讀探索淡海新市鎮

老婆練車信心喊「我有駕照」！下一秒問左邊右邊…夫崩潰想賣車

職棒迷哭哭！ELEVEN SPORTS 6月「斷訊」125萬有線戶看不到

美軍AV-8B「海獵鷹」戰機墜毀！飛官彈射逃生　本月第3起A級事故

「最強綠葉」幫女兒追星！　視訊電話一接通是彭于晏…她摀嘴秒哭：我沒化妝

魔術師Davio助拳回饋新北好禮　侯友宜經發局長互尬魔術秀

大衝擊！高儲蓄型壽險明年將絕跡　民眾難藉保單理財　

Apple Card前身！賈伯斯15年前就想推信用卡　刷卡還送音樂

怎麼突然天黑了...小客車路邊燒成大火球　經過民眾全看傻

「女車手」莎莎猛喊「不要怕！」...下一秒撞車　全場尖叫

日AV女優「拍片」感謝台灣警察　打擊盜版不讓她們被「免費看光光」

中職／對得起每個打席　陳凱倫換想法大膽攻

不斷更新／富邦3支安打換回1分　3局富邦1：0統一

生活熱門新聞

周四先變天！下周鋒面到「可能屬..

狗仔拍到　寫真女星上床15次還..

開車1hr載妻買巧克力！他結帳..

斗煥坪新訓點名50人還有人沒回..

百元理髮為何不會倒？網曝生存秘..

魔術師拒併桌　餐廳員工罵：出來

男狂問「是處嗎？」雙魚女神回堵..

男友手機熟記生存法則　網讚快嫁

送金牛夫iPhone生日驚喜！..

他捕獲「VIP海神曬衣架」秒震..

癌症與個性有關！醫曝：罹癌者有..

打臉7項前科　館長申請良民證了

小五兒隔天學測　媽簽聯絡簿崩潰

外送員摔破飲料狂歉　他神反轉被..

更多熱門

相關新聞

游盈隆現身聲援賴清德　怒吼「反對搏歹角的人」

民進黨總統初選「蔡賴對決」協調陷泥淖，22日下午黨將舉行中執會做最終討論。中執會預計下午1點半登場，前行政院長賴清德支持者中午已經搶先聚集在黨部一樓，向黨中央怒吼要「公平初選」，台灣民意基金會董事長游盈隆也意外現身，大聲疾呼民進黨不能「搏歹角」、「反對搏歹角的人」。

蔡賴對決／英派提「手機民調50%」對戰卓榮泰「黨版本」

蔡英文：感謝在WHA為台灣仗義執言的好朋友

蔡賴對決中執會登場！挺賴支持者聚黨部怒喊「公平初選」

「台北氣候緊急遊行」24日登場！

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 喬喬 復仇者聯盟 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 王柏融 吳奇隆劉詩詩 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 黑洞 許志安 陳偉殷 米其林指南 王令麟 巴黎聖母院 許瑋甯 六輕爆炸 高圓圓 我們與惡的距離 王令麟 酒駕修法 中職轉播 愛山林 許淑淨 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 同居時代 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 微熱山丘

熱門新聞

小蜜桃姐姐10億老公欠債蒸發！冷宮豪門生活曝光

服務生幫撈打火機時「火鍋爆炸」

周四先變天！下周鋒面到「可能屬於滯留型」

狂嗑生蠔！20多歲男「一晚噴射10次」

狗仔拍到　寫真女星上床15次還債

「吵架王」星座Top 4

開車1hr載妻買巧克力！他結帳時傻眼了

公務員午休墓園激戰2回　美魔女告性侵結果揭曉

國中弟一覺醒來爸媽姐姐全死光

斗煥坪新訓點名50人還有人沒回來　恐怖真相曝

他舉250kg槓鈴挺不住　右腿「折成三段」癱地

歌迷嫁給偶像！林立洋認愛4月娶台灣女友

男捷運偷摸女大生　高職生幫抓人

小女兒寄信給郭台銘沒回應！呂捷神回被讚爆

房客「頭塞氣窗」狂盯！新竹妹崩潰直擊

更多

最夯影音

更多

小英就職3周年韓嘆「人民苦3年」 怨南部被忽視：沒人比我愛高雄

偷罵王世堅垃圾？質詢影片曝光 柯文哲反問記者：你幻覺還幻聽

大S一見蟑螂崩潰尖叫　小S超淡定拯救姊姊！

網路徵才「低工時+高報酬」攏係假　要考慮卻被對方怒噴：現在是X小

吳建豪發火嗆選手：可以閉嘴嗎？　和韓庚尬舞「愛的魔力轉圈圈」秒變小可愛

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面