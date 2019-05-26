影／回鄉下買西裝！老闆「跪地量褲長」逼哭他　襯衫3280→350元...網揭真相

記者黃君瀚／綜合報導

住北部的男網友近日回到南投老家，和父親一同到草屯鎮上添購工作必備的西裝，2人走進開業40年的西服店，訝異店內原價3280元的襯衫特價350元，幾乎是1折價拋售。後來從聊天過程中得知店面經營困難，最近即將收攤，然而服務、專業和人情味絲毫不減，老闆為了量褲長直接跪在地上工作，留下動人一幕。

▲北部網友回鄉下老家買西裝，老闆熱情跪地服務量褲長，這一幕讓人感動不已。（圖／翻攝Dcard）

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男網友25日晚間在Dcard貼文，提到久久一次回老家南投，因為上班要穿到西裝褲，就跟爸爸到街上尋覓，去了一間開業許久的西服老店。一踏進店內，老闆十分熱心的湊過來量腰身、量褲長，這段過程中他左右張望，眼角瞄到旁邊襯衫的標價，「哇！原價3280（元）只賣350（元）？這老闆太佛了吧！」

不過他隨後仔細一想，馬上意識到了另一層涵義，「應該是要結束營業了吧」？後來跟老闆聊聊天，果然印證了這項直覺，由於生意越做越難，這間店不久就要收了，「接著開始說以前的事，聽著聽著讓我感受到鄉下老店老闆的無奈，不由得心酸起來。」

▲店內襯衫大特價，3280元賣350元，老闆坦言近期要把店面收了。（圖／翻攝Dcard）

陪逛的爸爸看店內各類服飾促銷價相當便宜，也決定多買幾件回去穿，「結果......老闆直接跪下來幫我爸量長度！」他說，那畫面瞬間真的很感動，西服店在南投鄉下開了3、40年，即使要結束營業了依然秉持著熱忱為客人服務，「買褲子還加送人情味，這是屬於我們鄉下特有的味道。」

文章貼上網，讓無數網友感動不已，「從來沒住過鄉下的人覺得好感動」、「看到老闆跪下來量尺寸真的很感動」、「哇這價錢真的是打到骨折，生活在充滿人情味的地方真的很棒」、「我是台中人......也常常被草屯人的人情味感動到」、「老闆人很好的說，上次回家才跟家人去而已」、「搭車去南投買都比在台北划算」。

不過，也有些網友認為價格只是套路，市面上常見的促銷手法，「看來平常有多賺」、「我覺得那個原價其實看看就好，我也買過原價1980（元）然後只賣390（元）的」、「痾......其實這種衣服原價都會標很高，其實很便宜的，我打工賣場進的衣服也這樣」、「太天真了，我住鄉下也是一堆超普的T恤原價2000（元）特價290（元）。」

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