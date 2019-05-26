　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

觀音山鬼打牆卡墳墓4.5小時　她想起「長輩話」集合小朋友破解：天突然亮

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

北部觀音山，如一尊仰躺的觀音像。（圖／觀光局北觀處提供）

▲觀音山風景優美，是許多民眾休閒的好去處。（圖／資料照／觀光局北觀處提供）

網搜小組／綜合報導

「鬼打牆，怎麼辦？」一名網友帶小朋友到觀音山，下山時一直卡在半山腰墳墓區，後來她想到長輩說的話才脫困，一共走了4個半小時，到了八里渡船頭已經晚間6點半了，「好可怕呀！路燈都已亮了！」對此，有人建議當下可用童子尿，「鬼擋牆不宜再慌亂走下去，容易出事！讓小朋友尿尿在地上可破邪！」

原PO發文說，大約民國85年，帶幾名讀經班的小朋友爬觀音山，教他們如何禮佛、認識山中植物、景觀介紹等；約莫下午2時下山，預計3時半到4時到達渡船頭，再坐公車回家。

請繼續往下閱讀...

原PO表示，因下山速度比較快，大一點的小朋友越走越快，導致小一點的小朋友跟不上，沿路很辛苦帶著他們；途中有幾處是墳墓區，經過也會喊「前面的小朋友慢一點…後面的小朋友快點跟上」，就這樣沿路喊。

▼原PO回憶，下山時鬼打牆，天色都快黑了。（圖／示意照／翻攝免費圖庫stocksnap）

山路,濃霧,山區（圖／取自免費圖庫stocksnap）

「天快黑了！還在觀音山的半山腰裡，心裡覺得很奇怪，算算時間，這個時間應該走到渡船頭那裡了！」原PO指出，再走了約15分鐘還在半山腰，看看周邊一大片的墳墓，總覺得剛剛好像有經過。

「奇怪了！突然腦中閃過鬼打牆，被鬼遮眼了！怎麼辦？」原PO說，她當下腦中不斷思考要怎樣才能脫離，「天色已快黑了！怎麼辦」，後來想到長輩說過要是碰到鬼打牆，心裡默唸「南無阿彌陀佛、南無阿彌陀佛、南無阿彌陀佛。恭請本地土地公伯帶路，我們被困在這裡了，請帶我們離開這裡，我們要去渡船頭那裡坐車回家。」

「我心裡默唸著，走了一段路後發覺無效，還在墳墓區這裡。」於是原PO把小朋友集中，請小朋友一起大聲唸，然後邊走邊唸，「天色突然亮了！我們離開墳墓區了！但是黃昏的太陽也很快下山了！我們快速下山。」她回憶，到渡船頭已經6點半，「好可怕呀！路燈都已亮了！終於可以在渡船頭等公車了！」

▼原PO一行人下山經過墳墓。（圖／示意照／CFP）

▲墓地、掃墓。（圖／CFP）

此文在「靈異公社」臉書社團引起討論，有人驚呼「好可怕，小朋友有發現怪怪的嗎？」原PO回「當天亮了一下的時候，有2、3位大一點的小朋友用跑的下山，因為還有小一點的小朋友，所以就讓他們先下去，叫他們小心點跑，別跑太快。很慶幸，大家都平安回到家。」

也有人建議，「鬼擋牆不宜再慌亂走下去，容易出事！讓小朋友尿尿在地上可破邪！開車就直接尿在車頭，或雙手合十，脚踹地上三下，呼請此地土地公速來帶路，出陣後馬上找間廟拜拜。」

一名網友回憶也遇過類似情況，「我小學時跟親人去八里掃墓下山時也曾遇過，走不下山一直回到原點，後來燒了紙錢後就走得下山了，滿玄的。」

ET快訊
沒有蚵仔！買大腸麵線怒折回　奧客「神邏輯1句」老闆傻住
獨／愛心領養20浪狗全送屠宰場　「血濺滿牆」沿惡臭挖出骨骸

關鍵字：

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

阿嬤不會用悠遊卡！孫不耐「又扯又推」進站甩頭走人　網直搖頭：會後悔

履行對植物人的約定！才結束東非義診　3醫急奔台東獻愛

德安飛機液態油壓出問題　旅客從跑道走400公尺回航站

有苦的人走不出！慈濟人醫為重症病患義診　溫言軟語耐心安撫

3歲童保障額取消北市某附幼61人全備取　家長：友善幼托政策差勁！

貼心女兒「主動馬殺雞」...按5下急收手　老爸知真相心死：生來騙感情

沒有蚵仔！買大腸麵線怒折回　奧客「神邏輯1句」老闆傻住...網友相信了

影／操演管休一周！海陸兵「家裡出事誰負責」　退伍弟兄轟：草莓兵回娘親懷抱

家長盼「終結教改之亂」　教育部： 將儘速成立諮詢會

國教盟控拿教育部補助、護航政策！台家盟反擊：是封建思想

蔣月惠手拿大字報：議長好縣長好　「麥克風被消音」怒離場霸氣開告了

圓滾蛙彈粉舌食蟲「3度落空」　飼主傻眼揭真相：牠在模仿朋友

喬喬哭紅鼻子被抱出母告別式　 親友怒吼喬爸：道歉

6月上路！2年內買冷暖氣、冰箱、除濕機　每台最高退稅2千元

機車直行遇三寶闖紅燈右轉逼車 騎士怒譙...駕駛懵：沒看到你

眨眼遊戲爆夯！濃眉哥狂玩30次 網全笑爛...狂重播神片

館長鼓勵鍾明軒練格鬥　笑我娘炮「站上擂台」打一場啊！

快起來摸摸我！不知教授好友去世…忠心毛孩「堅守棺材旁」不肯走

老奶奶怕被嫌髒不敢進店買漢堡　路人暖舉惹淚：好想念我的阿嬤...

詭譎偵訊室、自然鐘乳石階梯　日治軍事遺址「鼓山洞」大揭密

阿嬤不會用悠遊卡！孫不耐「又扯又推」進站甩頭走人　網直搖頭：會後悔

履行對植物人的約定！才結束東非義診　3醫急奔台東獻愛

德安飛機液態油壓出問題　旅客從跑道走400公尺回航站

有苦的人走不出！慈濟人醫為重症病患義診　溫言軟語耐心安撫

3歲童保障額取消北市某附幼61人全備取　家長：友善幼托政策差勁！

貼心女兒「主動馬殺雞」...按5下急收手　老爸知真相心死：生來騙感情

沒有蚵仔！買大腸麵線怒折回　奧客「神邏輯1句」老闆傻住...網友相信了

影／操演管休一周！海陸兵「家裡出事誰負責」　退伍弟兄轟：草莓兵回娘親懷抱

家長盼「終結教改之亂」　教育部： 將儘速成立諮詢會

國教盟控拿教育部補助、護航政策！台家盟反擊：是封建思想

蔡依林被雷射筆照眼睛！首發文「釣出阿信留言」網一看：信哥心疼了

男疑夜釣落海　海巡安檢人員火速搶救性命

體溫高、愛熬夜...都是蚊子最愛獵物　醫推「自製茶飲」改善！

悲！父吸毒入獄母離家　1歲女童公嬤一老一中風「三餐吃泡麵」

大人沒顧！男童小跑步驚險闖馬路　女駕駛嚇歪高分貝尖叫

通緝犯佯綁鞋帶拔腿狂奔　仍遭快腿警衝入草堆速逮

獨家／不甩警「五股飆到北市」逃逸　拒檢男失控撞分隔島拉出滿臉血

打破傳統禁忌！　上班族靠「離婚財」每月為自己加薪8000元

郭台銘家扶中心包粽！簽名贈熱情民眾　「孩子快樂就是我的責任」

擊敗李奧納多！阿莫多瓦頭號男神《痛苦與榮耀》首獲坎城影帝

只是勸她「對人好一點」 74歲翁被惡女冷血推下公車身亡

生活熱門新聞

觀音山鬼打牆4.5小時　她想起..

鋒面雷雨彈下周過境　降雨熱區出..

男同志結完帳！大媽狂碎唸　兒2..

爸準備筷子湯匙！女兒「打開餐袋..

醫師、律師同婚登記　父母祝福

妹子爬浴室門通風口「奶和大腿破..

狂玩眨眼遊戲30次「史上最悲慘..

吃頓飯「白花瓣屍海」現形嚇壞了

沒有蚵仔　奧客買大腸麵線怒折回

鋒面周一接近午後變天　影響最大..

海陸兵怨被管休一周　退伍弟兄轟..

紅納智捷停門口　BMW路卡死氣..

等了21年　我就是要嫁給你　

最新！蘋果iOS 12.3.1..

更多熱門

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 喬喬 復仇者聯盟 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 王柏融 吳奇隆劉詩詩 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 黑洞 許志安 陳偉殷 米其林指南 王令麟 巴黎聖母院 許瑋甯 六輕爆炸 高圓圓 我們與惡的距離 王令麟 酒駕修法 中職轉播 愛山林 許淑淨 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 同居時代 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 微熱山丘

熱門新聞

具荷拉「凌晨在住處輕生」！警方證實

摩鐵讓床老闆睡車上　她趴床上吐血昏迷

香蕉掛著才壞得慢　她照做卻笑爆

認愛許維恩！新歡師弟「貼背閃照告白」

2歲童墜5樓！下班男「徒手抱住」被砸暈

Wi-Fi聯盟踢出華為　外媒：下個是藍牙

退伍男住旅社一晚「醒來變荒廢診所」

HAHA洩《RM》成員拍節目全都生病

《女神降臨》宣布休刊！　網崩潰

觀音山鬼打牆4.5小時　她想起「長輩話」破解

草屯車禍拍到鬼臉　在地人一看大驚

鋒面雷雨彈下周過境　降雨熱區出爐

五月天初登《玩很大》悲劇了！3負評洗版

她下體流O老公「硬要壞壞」3天後醫驚呆

蔡依林被雷射筆射眼睛　狀況曝光…粉絲心疼了！

更多

最夯影音

更多

蔣月惠手拿大字報：議長好縣長好　「麥克風被消音」怒離場霸氣開告了

圓滾蛙彈粉舌食蟲「3度落空」　飼主傻眼揭真相：牠在模仿朋友

喬喬哭紅鼻子被抱出母告別式　 親友怒吼喬爸：道歉

6月上路！2年內買冷暖氣、冰箱、除濕機　每台最高退稅2千元

機車直行遇三寶闖紅燈右轉逼車 騎士怒譙...駕駛懵：沒看到你

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面