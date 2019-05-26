觀音山鬼打牆卡墳墓4.5小時　她想起「長輩話」集合小朋友破解：天突然亮

▲觀音山風景優美，是許多民眾休閒的好去處。（圖／資料照／觀光局北觀處提供）

網搜小組／綜合報導

「鬼打牆，怎麼辦？」一名網友帶小朋友到觀音山，下山時一直卡在半山腰墳墓區，後來她想到長輩說的話才脫困，一共走了4個半小時，到了八里渡船頭已經晚間6點半了，「好可怕呀！路燈都已亮了！」對此，有人建議當下可用童子尿，「鬼擋牆不宜再慌亂走下去，容易出事！讓小朋友尿尿在地上可破邪！」

原PO發文說，大約民國85年，帶幾名讀經班的小朋友爬觀音山，教他們如何禮佛、認識山中植物、景觀介紹等；約莫下午2時下山，預計3時半到4時到達渡船頭，再坐公車回家。

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原PO表示，因下山速度比較快，大一點的小朋友越走越快，導致小一點的小朋友跟不上，沿路很辛苦帶著他們；途中有幾處是墳墓區，經過也會喊「前面的小朋友慢一點…後面的小朋友快點跟上」，就這樣沿路喊。

▼原PO回憶，下山時鬼打牆，天色都快黑了。（圖／示意照／翻攝免費圖庫stocksnap）

「天快黑了！還在觀音山的半山腰裡，心裡覺得很奇怪，算算時間，這個時間應該走到渡船頭那裡了！」原PO指出，再走了約15分鐘還在半山腰，看看周邊一大片的墳墓，總覺得剛剛好像有經過。

「奇怪了！突然腦中閃過鬼打牆，被鬼遮眼了！怎麼辦？」原PO說，她當下腦中不斷思考要怎樣才能脫離，「天色已快黑了！怎麼辦」，後來想到長輩說過要是碰到鬼打牆，心裡默唸「南無阿彌陀佛、南無阿彌陀佛、南無阿彌陀佛。恭請本地土地公伯帶路，我們被困在這裡了，請帶我們離開這裡，我們要去渡船頭那裡坐車回家。」

「我心裡默唸著，走了一段路後發覺無效，還在墳墓區這裡。」於是原PO把小朋友集中，請小朋友一起大聲唸，然後邊走邊唸，「天色突然亮了！我們離開墳墓區了！但是黃昏的太陽也很快下山了！我們快速下山。」她回憶，到渡船頭已經6點半，「好可怕呀！路燈都已亮了！終於可以在渡船頭等公車了！」

▼原PO一行人下山經過墳墓。（圖／示意照／CFP）

此文在「靈異公社」臉書社團引起討論，有人驚呼「好可怕，小朋友有發現怪怪的嗎？」原PO回「當天亮了一下的時候，有2、3位大一點的小朋友用跑的下山，因為還有小一點的小朋友，所以就讓他們先下去，叫他們小心點跑，別跑太快。很慶幸，大家都平安回到家。」

也有人建議，「鬼擋牆不宜再慌亂走下去，容易出事！讓小朋友尿尿在地上可破邪！開車就直接尿在車頭，或雙手合十，脚踹地上三下，呼請此地土地公速來帶路，出陣後馬上找間廟拜拜。」

一名網友回憶也遇過類似情況，「我小學時跟親人去八里掃墓下山時也曾遇過，走不下山一直回到原點，後來燒了紙錢後就走得下山了，滿玄的。」