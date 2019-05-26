台青西遊記／用台式早午餐登陸　90後六人組打團戰「1+1大於2」

記者蔡紹堅／廈門報導

廈門最近吹起一股「台式早午餐」旋風，台灣人每早都要光顧的早餐店，最愛吃的蛋餅、鍋燒意麵都原味登陸。這股旋風背後，有一間名為「叨天樂活」，由單親媽媽楊玉玲，跟六位台灣「90後」合開的早午餐店，年僅28歲的執行長吳柔萱表示，剛到廈門時，經歷過許多不順利，但幸好是一群好友「組團」來打拚，「一個人沮喪，其他人就會來鼓勵，大家一起想辦法，再大的難關都能撐過去！」



「叨天樂活」最早是從南台灣的高雄起步，吳柔萱介紹，他們第一家店開在楠梓的高雄大學附近，最早是總經理兼研發經理的「楊姊」楊玉玲在經營，主要的客群就是大學生們，因為價格便宜，販賣的品項多，還有獨特的創意料理，生意很快就做起來了，也逐漸擴大經營，從最早只有一間小店面，到好幾間分店。

▼執行長吳柔萱擁有丙級廚師證照，除負責監督整個團隊的績效。

談到來廈門的契機，吳柔萱笑著說，其實還是客人給的建議，「我們的店就在大學旁邊，常常有陸生來消費，他們在回大陸前，突然說，如果回去後，吃不到台灣的早午餐，一定會很想念，並告訴我們，大陸的早午餐店並不多，走台式風格更少。」也就是這一番話，讓楊玉玲及吳柔萱對大陸的早午餐的市場起了興趣，並於2017年來到廈門考察。

考察之後，吳柔萱他們發現，當地人的早餐大多是麵包、饅頭、油條、抄手，沒有台式的早餐店，也沒有台灣人最愛吃的蛋餅、吐司蛋等，早午餐的經營方式也幾乎沒有，「我們開了店以後，客人除了對餐點好奇，也對我們的經營方式好奇，很多人都會問，我們賣的到底是早餐，還是午餐，代表早午餐在這裡真的是新的概念，這跟台灣的情況有很大不同，台灣早午餐四處可見，市場已經很飽和了。」

▼營銷經理Johnson個性外向，開分店的交涉大部分都是由他處理。

叨天樂活的經營現在已上軌道，分店也正在籌備中，但剛來廈門時，其實也有過一段撞牆期，團隊內的28歲的營銷經理Johnson告訴記者，團隊2017年就來廈門考察，但店卻一直到2018年9月才開幕，很多力氣都是花在申辦當地的商標、登記、許可，還有處理水電、裝潢等事項，「我們對大陸文件的申辦方式不太了解，很多時間都花在跑程序，還有他們租房、水電、裝潢的習慣與法規也跟台灣不同，耗費了不少心力。」

開店之後，挑戰才真正開始，Johnson表示，一開始沒有知名度，所以客人很少，為了宣傳，他每天一早會揹著三明治到街上叫賣，並提供試吃，「我們的營業時間是早上6點半到晚上9點半，算是比較長的，初期常常是從一大早拚到快半夜，收完店後大家又要開會，處理一些業務，然後隔天又是一早起來，睡眠時間常不到5個小時。」

▼叨天樂活的餐點「台味十足」，也是很多在廈台灣人的精神寄託。

那段最艱苦的時期，Johnson也曾想過要放棄，乾脆回台灣做老本行，但每次只要有這種念頭，「組團」的優勢馬上就又會把他拉回來，「我們是一個團隊，大家除了是同事，也像朋友、家人，想放棄時，看到夥伴們也是一起在吃苦，就會覺得其實也沒那麼累了，大家也會互相鼓勵，能一起聊一聊、想辦法，很多原本覺得很難的事情，突然就簡單多了，所以1+1絕對是大於2，甚至能達到3或4的！」

現在來到廈門的七人團隊，也都是在台灣的早午餐店裡結識的，28歲的營運經理Jenny表示，她大學就開始在樂活打工，當時就讀屏科大，樂活屏東店就在附近，一開始只是一份打工而已，但後來對餐飲業產生了興趣，還在這裡認識一群好夥伴，「會來廈門發展，就是希望能在這裡做出一點成績，把早午餐的品牌發展起來，但要是沒有這群夥伴，可能很難下定決心離鄉背井，過來打拚。」

來到大陸工作的這段時間，團隊內的成員適應上沒有太大問題，Johnson認為，最大的原因，還是因為有一群好夥伴的陪伴，「一群台灣人住在一起，到了哪裡，那裡就跟台灣差不多了。」不過，Johnson也強調，並不能因為這樣就少跟當地人來往，「大陸的想法，跟台灣還是有很大的不同，不管是生活方式、飲食喜好，還是做生意的習慣，不是好壞的問題，但如果了解太少的話，做生意會走很多冤枉路。」

「叨天樂活」主打台式餐點，賣點的就是台灣口味、台式服務，28歲的品管經理Ian說，味道方面，他們要求的就是忠於台味，所以很多食材都是從台灣帶來的，「像是鍋燒意麵，這個東西只有在台灣有，我們就是從台灣先寄到金門，再從金門送到廈門，還有蘿蔔糕，我們希望是可以吃到蘿蔔的那種，在廈門找不到，那一樣，從台灣運過來，雖然成本高很多，我們的採購經理嵃棠還要親自搭船去搬貨，但這就是我們對台灣味的堅持。」

▼品管經理Ian（最後方）負責檢驗餐點品質。

服務方面，Johnson提到，他們不像有些台灣企業，會喊制式的口號，但就是講求親切，把客人都當成朋友，「看到客人就點頭、微笑，熱情招呼客人，記住客人的喜好，像有很多客人來吃，都會直接說，要吃老樣子，要吃一樣的，我們就是希望能讓他們感到貼心，就算餐點可能不合胃口，至少對我們的服務是滿意的。」

「叨天樂活」最近正在籌劃多家分店的開設，Johnson指出，開分店最怕的就是品質變調，失去原來的味道，所以之後分店開幕後，團隊中的成員會分散出去執掌，「最懂台灣味的就是台灣人，我們希望每間店裡最少要有一個台灣人在，而且主打的是台灣品牌，客人真的看到是台灣人在裡面工作，也更能感受到我們的『台灣味』。」

▼財務經理妍妍處理團隊內大大小小的收支報表。

近年越來越多台灣青年來到大陸打拚，Johnson也非常支持，他說，自己是一個愛冒險的人，之前也在澳洲打工過，覺得可以離開自己長久生活的地方，到外地打拚是很浪漫的事情，「我們很希望有更多台灣人加入團隊，一起拓展分店，所以也面試過一些人，他們有的會認為，在台灣就很穩定了，為什麼要到外地，說的有道理，但我覺得，趁年輕離開生活這麼久的環境， 去做做別的工作，去體驗新的事物，不管方向目標為何，都是個好經歷，至少不會四、五十歲才想說，這輩子好像都沒有踏出去，一直做著相同的事。」

最後，Johnson告訴記者，「跨出去了，嘗試過了，不論成功失敗，至少不會後悔，不過，我們一定要成功！」