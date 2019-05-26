　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

台青西遊記／用台式早午餐登陸　90後六人組打團戰「1+1大於2」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

記者蔡紹堅／廈門報導

廈門最近吹起一股「台式早午餐」旋風，台灣人每早都要光顧的早餐店，最愛吃的蛋餅、鍋燒意麵都原味登陸。這股旋風背後，有一間名為「叨天樂活」，由單親媽媽楊玉玲，跟六位台灣「90後」合開的早午餐店，年僅28歲的執行長吳柔萱表示，剛到廈門時，經歷過許多不順利，但幸好是一群好友「組團」來打拚，「一個人沮喪，其他人就會來鼓勵，大家一起想辦法，再大的難關都能撐過去！」

「叨天樂活」最早是從南台灣的高雄起步，吳柔萱介紹，他們第一家店開在楠梓的高雄大學附近，最早是總經理兼研發經理的「楊姊」楊玉玲在經營，主要的客群就是大學生們，因為價格便宜，販賣的品項多，還有獨特的創意料理，生意很快就做起來了，也逐漸擴大經營，從最早只有一間小店面，到好幾間分店。

▼執行長吳柔萱擁有丙級廚師證照，除負責監督整個團隊的績效。

▲台青西遊記／用台式早午餐登陸　90後六人組打團戰「1+1大於2」。（圖／記者蔡紹堅攝）

談到來廈門的契機，吳柔萱笑著說，其實還是客人給的建議，「我們的店就在大學旁邊，常常有陸生來消費，他們在回大陸前，突然說，如果回去後，吃不到台灣的早午餐，一定會很想念，並告訴我們，大陸的早午餐店並不多，走台式風格更少。」也就是這一番話，讓楊玉玲及吳柔萱對大陸的早午餐的市場起了興趣，並於2017年來到廈門考察。

考察之後，吳柔萱他們發現，當地人的早餐大多是麵包、饅頭、油條、抄手，沒有台式的早餐店，也沒有台灣人最愛吃的蛋餅、吐司蛋等，早午餐的經營方式也幾乎沒有，「我們開了店以後，客人除了對餐點好奇，也對我們的經營方式好奇，很多人都會問，我們賣的到底是早餐，還是午餐，代表早午餐在這裡真的是新的概念，這跟台灣的情況有很大不同，台灣早午餐四處可見，市場已經很飽和了。」

▼營銷經理Johnson個性外向，開分店的交涉大部分都是由他處理。

▲台青西遊記／用台式早午餐登陸　90後六人組打團戰「1+1大於2」。（圖／記者蔡紹堅攝）

叨天樂活的經營現在已上軌道，分店也正在籌備中，但剛來廈門時，其實也有過一段撞牆期，團隊內的28歲的營銷經理Johnson告訴記者，團隊2017年就來廈門考察，但店卻一直到2018年9月才開幕，很多力氣都是花在申辦當地的商標、登記、許可，還有處理水電、裝潢等事項，「我們對大陸文件的申辦方式不太了解，很多時間都花在跑程序，還有他們租房、水電、裝潢的習慣與法規也跟台灣不同，耗費了不少心力。」

開店之後，挑戰才真正開始，Johnson表示，一開始沒有知名度，所以客人很少，為了宣傳，他每天一早會揹著三明治到街上叫賣，並提供試吃，「我們的營業時間是早上6點半到晚上9點半，算是比較長的，初期常常是從一大早拚到快半夜，收完店後大家又要開會，處理一些業務，然後隔天又是一早起來，睡眠時間常不到5個小時。」

▼叨天樂活的餐點「台味十足」，也是很多在廈台灣人的精神寄託。

▲台青西遊記／用台式早午餐登陸　90後六人組打團戰「1+1大於2」。（圖／記者蔡紹堅攝）

那段最艱苦的時期，Johnson也曾想過要放棄，乾脆回台灣做老本行，但每次只要有這種念頭，「組團」的優勢馬上就又會把他拉回來，「我們是一個團隊，大家除了是同事，也像朋友、家人，想放棄時，看到夥伴們也是一起在吃苦，就會覺得其實也沒那麼累了，大家也會互相鼓勵，能一起聊一聊、想辦法，很多原本覺得很難的事情，突然就簡單多了，所以1+1絕對是大於2，甚至能達到3或4的！」

現在來到廈門的七人團隊，也都是在台灣的早午餐店裡結識的，28歲的營運經理Jenny表示，她大學就開始在樂活打工，當時就讀屏科大，樂活屏東店就在附近，一開始只是一份打工而已，但後來對餐飲業產生了興趣，還在這裡認識一群好夥伴，「會來廈門發展，就是希望能在這裡做出一點成績，把早午餐的品牌發展起來，但要是沒有這群夥伴，可能很難下定決心離鄉背井，過來打拚。」

▲台青西遊記／用台式早午餐登陸　90後六人組打團戰「1+1大於2」。（圖／記者蔡紹堅攝）

來到大陸工作的這段時間，團隊內的成員適應上沒有太大問題，Johnson認為，最大的原因，還是因為有一群好夥伴的陪伴，「一群台灣人住在一起，到了哪裡，那裡就跟台灣差不多了。」不過，Johnson也強調，並不能因為這樣就少跟當地人來往，「大陸的想法，跟台灣還是有很大的不同，不管是生活方式、飲食喜好，還是做生意的習慣，不是好壞的問題，但如果了解太少的話，做生意會走很多冤枉路。」

「叨天樂活」主打台式餐點，賣點的就是台灣口味、台式服務，28歲的品管經理Ian說，味道方面，他們要求的就是忠於台味，所以很多食材都是從台灣帶來的，「像是鍋燒意麵，這個東西只有在台灣有，我們就是從台灣先寄到金門，再從金門送到廈門，還有蘿蔔糕，我們希望是可以吃到蘿蔔的那種，在廈門找不到，那一樣，從台灣運過來，雖然成本高很多，我們的採購經理嵃棠還要親自搭船去搬貨，但這就是我們對台灣味的堅持。」

▼品管經理Ian（最後方）負責檢驗餐點品質。

▲台青西遊記／用台式早午餐登陸　90後六人組打團戰「1+1大於2」。（圖／記者蔡紹堅攝）

服務方面，Johnson提到，他們不像有些台灣企業，會喊制式的口號，但就是講求親切，把客人都當成朋友，「看到客人就點頭、微笑，熱情招呼客人，記住客人的喜好，像有很多客人來吃，都會直接說，要吃老樣子，要吃一樣的，我們就是希望能讓他們感到貼心，就算餐點可能不合胃口，至少對我們的服務是滿意的。」

「叨天樂活」最近正在籌劃多家分店的開設，Johnson指出，開分店最怕的就是品質變調，失去原來的味道，所以之後分店開幕後，團隊中的成員會分散出去執掌，「最懂台灣味的就是台灣人，我們希望每間店裡最少要有一個台灣人在，而且主打的是台灣品牌，客人真的看到是台灣人在裡面工作，也更能感受到我們的『台灣味』。」

▼財務經理妍妍處理團隊內大大小小的收支報表。

▲台青西遊記／用台式早午餐登陸　90後六人組打團戰「1+1大於2」。（圖／記者蔡紹堅攝）

近年越來越多台灣青年來到大陸打拚，Johnson也非常支持，他說，自己是一個愛冒險的人，之前也在澳洲打工過，覺得可以離開自己長久生活的地方，到外地打拚是很浪漫的事情，「我們很希望有更多台灣人加入團隊，一起拓展分店，所以也面試過一些人，他們有的會認為，在台灣就很穩定了，為什麼要到外地，說的有道理，但我覺得，趁年輕離開生活這麼久的環境， 去做做別的工作，去體驗新的事物，不管方向目標為何，都是個好經歷，至少不會四、五十歲才想說，這輩子好像都沒有踏出去，一直做著相同的事。」

最後，Johnson告訴記者，「跨出去了，嘗試過了，不論成功失敗，至少不會後悔，不過，我們一定要成功！」

▲台青西遊記／用台式早午餐登陸　90後六人組打團戰「1+1大於2」。（圖／記者蔡紹堅攝）

ET快訊
沒有蚵仔！買大腸麵線怒折回　奧客「神邏輯1句」老闆傻住
獨／愛心領養20浪狗全送屠宰場　「血濺滿牆」沿惡臭挖出骨骸

關鍵字：台青西遊記,廈門,叨天樂活

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

與紅火蟻同級！小龍蝦列入雲南「外來入侵物種名錄」

華聞快遞／「盱眙小龍蝦」品牌價值達820億　產業規模超百億人民幣

吃早餐要求「老闆娘幫加料」被拒！他3年後重返店家放火　網傻眼：天蠍嗎

影／舞蹈海選「升降舞台」突坍塌！數十名兒童瞬間墜落...現場畫面曝光

重挫經濟成長與秩序！新華社清點貿易戰5大世界性危害

買百萬車位只能爬天窗進出！開發商見「四門卡死」堅持不退錢：你賣給別人啊

影／室友穿到自己拖鞋！16歲女氣炸要求脫下　結局慘被「狂捅4刀」濺滿身血

福建貨船二氧化碳泄漏釀10死　初步研判為三副操作導致

惹怒太極大師拒道歉！格鬥狂人徐曉冬被列入「失信被執行人名單」

同學都叫他「小苟子」　河北5歲男童哭：我要跟媽媽姓

蔣月惠手拿大字報：議長好縣長好　「麥克風被消音」怒離場霸氣開告了

圓滾蛙彈粉舌食蟲「3度落空」　飼主傻眼揭真相：牠在模仿朋友

喬喬哭紅鼻子被抱出母告別式　 親友怒吼喬爸：道歉

6月上路！2年內買冷暖氣、冰箱、除濕機　每台最高退稅2千元

機車直行遇三寶闖紅燈右轉逼車 騎士怒譙...駕駛懵：沒看到你

眨眼遊戲爆夯！濃眉哥狂玩30次 網全笑爛...狂重播神片

館長鼓勵鍾明軒練格鬥　笑我娘炮「站上擂台」打一場啊！

快起來摸摸我！不知教授好友去世…忠心毛孩「堅守棺材旁」不肯走

詭譎偵訊室、自然鐘乳石階梯　日治軍事遺址「鼓山洞」大揭密

老奶奶怕被嫌髒不敢進店買漢堡　路人暖舉惹淚：好想念我的阿嬤...

與紅火蟻同級！小龍蝦列入雲南「外來入侵物種名錄」

華聞快遞／「盱眙小龍蝦」品牌價值達820億　產業規模超百億人民幣

吃早餐要求「老闆娘幫加料」被拒！他3年後重返店家放火　網傻眼：天蠍嗎

影／舞蹈海選「升降舞台」突坍塌！數十名兒童瞬間墜落...現場畫面曝光

重挫經濟成長與秩序！新華社清點貿易戰5大世界性危害

買百萬車位只能爬天窗進出！開發商見「四門卡死」堅持不退錢：你賣給別人啊

影／室友穿到自己拖鞋！16歲女氣炸要求脫下　結局慘被「狂捅4刀」濺滿身血

福建貨船二氧化碳泄漏釀10死　初步研判為三副操作導致

惹怒太極大師拒道歉！格鬥狂人徐曉冬被列入「失信被執行人名單」

同學都叫他「小苟子」　河北5歲男童哭：我要跟媽媽姓

與紅火蟻同級！小龍蝦列入雲南「外來入侵物種名錄」

華聞快遞／「盱眙小龍蝦」品牌價值達820億　產業規模超百億人民幣

行車紀錄全錄下！金毛探頭緊盯「神秘小窗口」　背後真相笑翻46萬網

男嬰四肢瘀傷送醫「啟動緊急安置」　家防中心：家屬說法有出入

把握好天氣來野餐！精選「台北10處野餐地」徜徉假日午後

竹科驚藏「幽靈清潔工」　只領薪不打掃...委外主管4年詐652萬　

躺在床上看星星！童話村「迪士尼主題湯屋」超夢幻　還能餵魚喝ㄋㄟㄋㄟ

蔡依林被雷射筆照眼睛！首發文「釣出阿信留言」網一看：信哥心疼了

男疑夜釣落海　海巡安檢人員火速搶救性命

體溫高、愛熬夜...都是蚊子最愛體質　醫推「自製茶飲」改善！

女消防員辦公室幫分隊長「滅火」　替代役偷拍羞恥片求愛「我也要」

大陸熱門新聞

2歲童墜5樓！下班男「徒手抱住..

買百萬車位　四門卡死出入爬天窗

室友穿到自己拖鞋！16歲女要求..

「格鬥狂人」拒道歉　被限制消費

床的世界、和成研發長照產品登陸

升降舞台突坍塌　數十名孩童墜落

「家人以前勸我離職」華為員工曝..

玉環對台直航破20萬　台中嬤中..

用台式早午餐登陸　台青六人組「..

全球首例！四川臥龍出現「白貓熊..

噁男搭車「偷搓樂器」…下秒直接..

玉環東沙石頭屋　小漁村大藝術

10歲女偷刷卡　斗內直播主90..

台商3C賣場轉型　上海百腦匯推..

更多熱門

相關新聞

她咖啡見小黑點　竟是蟑螂浮屍

福建省廈門市一位女網友近日爆料稱，她在網路下單3杯外送咖啡，沒想到喝到一半時，發現咖啡中有異物，「仔細一看，原來有16、17隻小蟑螂浮在飲料中。」店家表示，客人是外賣點單，但蟲子怎麼進去的不太清楚，目前雙方仍在協商中。

她謊稱「狗死了」　清潔姨看到血淋淋棄嬰

金廈通電兩大好處：抗颱、減少環境污染

台青西遊記 地方媽媽汪馨中

韓流郵輪禮包兌現　廈門高雄航線恢復營運

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 喬喬 復仇者聯盟 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 王柏融 吳奇隆劉詩詩 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 黑洞 許志安 陳偉殷 米其林指南 王令麟 巴黎聖母院 許瑋甯 六輕爆炸 高圓圓 我們與惡的距離 王令麟 酒駕修法 中職轉播 愛山林 許淑淨 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 同居時代 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 微熱山丘

熱門新聞

具荷拉「凌晨在住處輕生」！警方證實

摩鐵讓床老闆睡車上　她趴床上吐血昏迷

香蕉掛著才壞得慢　她照做卻笑爆

認愛許維恩！新歡師弟「貼背閃照告白」

2歲童墜5樓！下班男「徒手抱住」被砸暈

Wi-Fi聯盟踢出華為　外媒：下個是藍牙

退伍男住旅社一晚「醒來變荒廢診所」

HAHA洩《RM》成員拍節目全都生病

《女神降臨》宣布休刊！　網崩潰

觀音山鬼打牆4.5小時　她想起「長輩話」破解

草屯車禍拍到鬼臉　在地人一看大驚

五月天初登《玩很大》悲劇了！3負評洗版

鋒面雷雨彈下周過境　降雨熱區出爐

她下體流O老公「硬要壞壞」3天後醫驚呆

蔡依林被雷射筆射眼睛　狀況曝光…粉絲心疼了！

更多

最夯影音

更多

蔣月惠手拿大字報：議長好縣長好　「麥克風被消音」怒離場霸氣開告了

圓滾蛙彈粉舌食蟲「3度落空」　飼主傻眼揭真相：牠在模仿朋友

喬喬哭紅鼻子被抱出母告別式　 親友怒吼喬爸：道歉

6月上路！2年內買冷暖氣、冰箱、除濕機　每台最高退稅2千元

機車直行遇三寶闖紅燈右轉逼車 騎士怒譙...駕駛懵：沒看到你

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面