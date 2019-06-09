　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

台青西遊記／創業失敗借睡朋友沙發　他靠一碗「清湯牛腩麵」翻身　現擁30多店

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 。（圖／記者陳政錄攝）

▲蘇亦嘉秀出「七爺」成立那天晚上，他與五個創業夥伴和藝人陳小春，於北京一家餐廳吃飯時的合影。（圖／記者陳政錄攝，下同

記者陳政錄／北京報導

「前面多付出一點，不一定代表後面你不會收穫得多」。32歲的台北人蘇奕嘉2012年來大陸闖蕩，剛退伍的他一窮二白，一度因為到成都做生意失敗，沒錢買機票回家，也不敢告訴家人，所幸靠著朋友「出借沙發」的雪中送炭走出低潮，更和五個「兄弟」一起開了家陳小春也來投資的「七爺」麵館，從此由黑翻紅。

「七爺清湯腩」在大陸有30多家分店，隨便走進大本營北京的其中一家，常常能看到蘇奕嘉仍親自穿梭在店裡收盤子、端盤子、招呼客人的身影。蘇奕嘉笑稱自己是做服務業的料，喜歡和人群互動，還能獲得最即時的「消費者反饋」。

回想赴陸打拼經過，曾於台灣酒吧工作的蘇奕嘉，2012年退伍時經友人介紹，來大陸的「夜場」上班，對創業抱有憧憬的他，曾經和友人一起到成都做生意，不料最後失敗，靠朋友資助才又回到北京，思考下一步的人生方向，也睡了人家大半年的沙發。

「所以其實我一直很感恩、很珍惜這一次的這些人」，雖然赴陸初期跌跌撞撞，但因緣際會下， 蘇奕嘉慢慢認識現在的創業夥伴。愛下廚做菜的他，由於時常找朋友來家裡吃飯，最後大家甚至搬到同一個社區，也種下了蘇奕嘉開店的契機。

蘇奕嘉說，當時工作一陣子，覺得職業倦怠，便想著不如開一家小餐館，朋友聚會也有個場所，「這個提議大家都認為不錯，就這麼定了」。不過他坦言，一開始真的還不知道要賣什麼，便當店、牛肉麵、涼麵都想過，「我甚至偷偷回台灣的牛肉麵店打工，偷學了一段時間」，但最後市場調查後，發現這些都不太適合北京市場。

▲▼ 。（圖／記者陳政錄攝）

事情的轉機發生在2014年某天晚上，由於蘇奕嘉的創業夥伴一人來自北京、一人廣州、三人來自香港，其中多在娛樂圈工作，與藝人陳小春熟捻，一次陳小春來北京商演後，七人一如既往地聚餐。當時，他們告訴陳小春這個創業計畫，希望對方日後能有機會來捧場。

蘇奕嘉回憶，沒想到陳小春一聽之後，直接說「怎麼這麼不夠義氣，多加我一個不行嘛？」，一開始還以為對方是開玩笑，沒想到後來大家回家聊天，手機連接WiFi時，陳小春發現他們已經把家裡WiFi名稱改成「六爺」，很認真的要求他們現場更改「所以從那天開始，我們就變七爺了」。隔天陳小春還主動詢問匯款帳戶在哪，後續更介紹喜愛的香港清湯腩麵師傅教蘇奕嘉做菜，麵館就這麼在2015年開了起來。

「一開始法規、流程都不熟悉，真的挺像無頭蒼蠅的」，蘇奕嘉坦言，秉持著「方便朋友聚餐」的簡單想法，店裡的裝修都效法兒時熟悉的港片場景，但第一家店舖面積很小，緊臨住宅區，「被工商局、城管、食藥衛生人員糾正了好幾次、交了好多『學費』」。

▲▼ 。（圖／記者陳政錄攝）

▲店內裝修有著濃濃的香港電影風格。

蘇奕嘉說，其實一開始麵館並沒有藉由陳小春來打廣告，當年是因為某次藝人李易峰私下來用餐，被民眾貼上微博，吸引很多人慕名而來，「加上我們一開始動作又慢、位子少，大家都要排兩、三個小時才能吃到麵，沒想到就這樣意外爆紅，成為了第一代所謂的『網紅店』」，直到後來有美食部落客挖掘出他們與陳小春的關係，「七爺」就順勢承認，陳小春也屢屢出現在新店開幕、宣傳活動中。

發展到現在，清湯腩麵以北京為起點，在大陸擁有超過30家分店，還進一步發展出滷水鵝、海南雞飯等分支品牌，蘇奕嘉說，自己一直秉持「成功是不可複製的，但是失敗是可以避免的」的座右銘。他坦言，一個品牌的打造並不容易，經營以來常有人建議口味要「因地制宜」做調整，但他們始終堅持原本的口味，也開始轉而由其他推的品牌進入拓點，並多參加大型展會累積經驗，學習其他品牌的經營策略等。

蘇奕嘉笑稱，七爺其實是一步一步被趕鴨子上架的，一開始開分店，都是因為排隊太長、座位不夠，才臨時去找新的地方。直到開了四、五家店後，經營團隊才真正認真思考經營的方向，並逐步摸索出標準化的連鎖模式。

▲▼ 。（圖／記者陳政錄攝）

▲蘇奕嘉坦言，一開始看到排隊人潮心情是高興又緊張，因為很擔心大家排太久之後影響心情，不管麵多好吃評價都不會太高。

他直言，「大陸真的太大，甚至在北京，隔一個區經營策略就不一樣，有的地方宣傳要靠抖音、有些是大眾點評、微博」。因此如果有台灣青年也希望來大陸創業，蘇奕嘉建議一定要先研究好當地的風土民情和文化，並善用各種不同的推廣方式。

談到對自己和「七爺」未來的打算，個性不安於現狀的蘇奕嘉坦言，大家除了七爺以外，本身都有別的工作，自己也很想換一個領域去試試看，因為創業雖然「挺開心的」，但風險也不少。所以他常常思考「如果有一天七爺關了，我還能做什麼」，因此目前最想找個廣告、行銷公司實習，做市場策畫，「體驗一下上班族都在幹嘛，也讓自己這個『野路子』的創業者，學習一下大公司的經驗」。

▲▼靠著社群網路分享，七爺逐步打出知名度。（圖／翻攝自Facebook）

▲靠著社群網路分享，七爺逐步打出知名度。（圖／翻攝自Facebook）

訪問到最後，蘇奕嘉感性的表示，當初真的沒想到，「七爺」這群人就這麼莫名其妙的聚在了一起，還成為一起成長的創業夥伴。雖然想到大家一起開會時的情景，讓他屢屢開玩笑的表示「朋友們真的不適合在一起工作」，但如今每年春節，彼此都是一同在香港度過，彷彿新的家人，所以蘇奕嘉認為，只要真誠待人，能幫上忙的事情主動去做，他人也會如此待你，就像他一開始說的，「前面多付出一點，不一定代表後面你不會收穫得多」。

ET快訊
鑰匙插不進孔！騎士妹見愛車有刮痕好驚恐　一往左看崩潰：超丟臉
和已婚同事宿舍「第一次」！人夫被甩傳6私密照：從浴室做到床上

關鍵字：七爺清湯腩,陳小春,蘇奕嘉,北京,台青西遊記

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

雲南大理發生森林大火　焰高6米氣溫高風向亂撲救難

下載10G影片只要9秒！陸高鐵Wi-Fi計畫「結合5G網路」

華聞快遞／陸2018與「中東歐貿易額」增長21%　達822億美元

雲南滇中發現世界級鋰礦　資源量超過500萬噸

陸籌建技術安全清單制度　環時：對反制美國有現實意義

保障核心優勢技術！陸計畫建「國家技術安全管理清單」防美打壓

單親家庭出生…男友媽「狂嫌她身分+工作」：敢見我就拿棍子轟出去！

台青西遊記／創業失敗借睡朋友沙發　他靠一碗「清湯牛腩麵」翻身　現擁30多店

女OL不爽「老闆愛講道理」月底走人！　網友卻全打臉：沒禮貌

端午節想要錢買葫蘆被拒　50歲男當街揮斧頭「砍死老爸」

小編改歌後悔投韓「重來選其邁」　洗腦神曲百萬網友熱議：看完哭了

郭雪芙打死不認孫其君　劉以豪救火「她不是假面甜心」

她吼一聲｢嗚哈嗆碰｣神聲控巨毛蟲 抓包夜店毛蟲 網回：妳聲音比較好笑

大S母愛爆發送緬甸小男孩牛奶　對方堅持不收原因...網讚男孩：好有禮貌！

正式宣布！韓國瑜登記參選總統　高喊3大信心「會創造兩岸和平」

為韓站台狂批同婚「2020改回來」　現場謎之尷尬...網譏：豬隊友！

高雄夢幻雪花冰！珍珠、白玉免費加　來朵芒果玫瑰花清涼消暑一下吧♥

台南貨櫃公園試營運搶先看！貨櫃滑草坡、卡丁車還可攀岩

邵雨薇首場演唱會爆滿「救命啊」　挑戰《志明與春嬌》：太有種了！

F=GMm/r²？柯P科學角度談立蛋　不成功關鍵得出結論：桌面太平滑

雲南大理發生森林大火　焰高6米氣溫高風向亂撲救難

下載10G影片只要9秒！陸高鐵Wi-Fi計畫「結合5G網路」

華聞快遞／陸2018與「中東歐貿易額」增長21%　達822億美元

雲南滇中發現世界級鋰礦　資源量超過500萬噸

陸籌建技術安全清單制度　環時：對反制美國有現實意義

保障核心優勢技術！陸計畫建「國家技術安全管理清單」防美打壓

單親家庭出生…男友媽「狂嫌她身分+工作」：敢見我就拿棍子轟出去！

台青西遊記／創業失敗借睡朋友沙發　他靠一碗「清湯牛腩麵」翻身　現擁30多店

女OL不爽「老闆愛講道理」月底走人！　網友卻全打臉：沒禮貌

端午節想要錢買葫蘆被拒　50歲男當街揮斧頭「砍死老爸」

中職／一步之遙　彭政閔今天挑戰張泰山得分王

館長6月底合體郭台銘爬象山　看好他「可能會當選」

《小時光》邢菲完美身材零贅肉　公開三餐這樣吃＋瘦手臂方法

嘉義國際超半程啤酒馬拉松　黃敏惠翁章梁帶頭跑

雲南大理發生森林大火　焰高6米氣溫高風向亂撲救難

端午收假日北上爆人潮！　高鐵宣布再加開2班「全車自由座」列車

昆凌「混血天菜弟」長大了！濃眉大眼神基因…網瘋了：超帥

托洛威斯基被洋基丟進60天傷兵　腿傷比預期還嚴重

衝浪勝地滿州佳樂水　百餘人3小時清出半噸多垃圾

中職／主場龍客場蟲　翁瑋均先發差很大

21歲女開車和閨蜜玩命自拍　鏡頭拍下她死前最後驚恐表情

大陸熱門新聞

穿內衣褲去沙灘　一轉身網看傻

岳父過世手機陪葬！電話打來嚇死..

端午節討錢被拒　男揮斧頭砍死爸

連生2娃都罹癌！她說出真相遭婆..

迷倒徐志摩　網友修復林徽因16..

男友媽狂嫌她身分+工作　女孩崩..

情侶吵架女友跳河　他下水救人竟..

變態摸OL下身　機智司機一招關..

金龍客車打造5G公車　年底廈門..

裸背曝曬3hrs！他解衣實測「..

台青創業失敗　改賣清湯牛腩翻身

回「嗯」被教育...女OL抱怨..

文言文寫《鋼鐵俠傳》　看哭網友

紅毛猩猩高智商逃籠！連中2針麻..

更多熱門

相關新聞

華聞快遞／安徽要培育世界級文化旅遊品牌

安徽省文化和旅遊廳近日發布的《關於促進全域旅遊發展加快旅遊強省建設的實施意見》提出，安徽將致力培育5至10個世界級文化旅遊品牌，塑造「美好安徽迎客天下」旅遊整體形象；爭取合肥、黃山144小時過境免簽政策。

新華社：要中國放棄原則是「癡人說夢」

廣東省對俄羅斯進出口達197.4億元人民幣

美批中大搞卸責　陸商務部反嗆

北京公布白皮書　陸再轟美吃相難看

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 林志玲結婚 金曲獎 NBA冠軍戰 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 馬如龍病危 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

再熱一天致災豪雨彈來了！全台灌5天

大媽逼讓座「以為只穿1隻襪」她神回

女雙載飛趴車道　轎車駕駛：我閃不過

Eason忍N年控他出外景霸凌！

酒駕奪命！3子趴遺體旁哭：要找媽媽

19歲Uber外送員等待背影 網一看秒淚

27歲OL狂放屁竟罹大腸癌！父崩潰癱地

砸1萬「那邊變狼牙棒」！女爆氣不做了

15萬韓粉塞爆　記者實算紅椅14833張

老饕激推！「迷客夏」點這才專業

他陪女友回家　進門發現女友媽竟是「幾天前炮友」

他刺青怕痛頭塞女伴奶！刺青師傻眼

粉紅奧迪R8千金辣模　直播側身走光

到場才知！曾莞婷硬著頭皮玩收工大哭

客驚車上沒狗味　運將為牠跑車9年惹網淚

更多

最夯影音

更多

小編改歌後悔投韓「重來選其邁」　洗腦神曲百萬網友熱議：看完哭了

郭雪芙打死不認孫其君　劉以豪救火「她不是假面甜心」

她吼一聲｢嗚哈嗆碰｣神聲控巨毛蟲 抓包夜店毛蟲 網回：妳聲音比較好笑

大S母愛爆發送緬甸小男孩牛奶　對方堅持不收原因...網讚男孩：好有禮貌！

正式宣布！韓國瑜登記參選總統　高喊3大信心「會創造兩岸和平」

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面