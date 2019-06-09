台青西遊記／創業失敗借睡朋友沙發　他靠一碗「清湯牛腩麵」翻身　現擁30多店

▲蘇亦嘉秀出「七爺」成立那天晚上，他與五個創業夥伴和藝人陳小春，於北京一家餐廳吃飯時的合影。（圖／記者陳政錄攝，下同）

記者陳政錄／北京報導

「前面多付出一點，不一定代表後面你不會收穫得多」。32歲的台北人蘇奕嘉2012年來大陸闖蕩，剛退伍的他一窮二白，一度因為到成都做生意失敗，沒錢買機票回家，也不敢告訴家人，所幸靠著朋友「出借沙發」的雪中送炭走出低潮，更和五個「兄弟」一起開了家陳小春也來投資的「七爺」麵館，從此由黑翻紅。

「七爺清湯腩」在大陸有30多家分店，隨便走進大本營北京的其中一家，常常能看到蘇奕嘉仍親自穿梭在店裡收盤子、端盤子、招呼客人的身影。蘇奕嘉笑稱自己是做服務業的料，喜歡和人群互動，還能獲得最即時的「消費者反饋」。

回想赴陸打拼經過，曾於台灣酒吧工作的蘇奕嘉，2012年退伍時經友人介紹，來大陸的「夜場」上班，對創業抱有憧憬的他，曾經和友人一起到成都做生意，不料最後失敗，靠朋友資助才又回到北京，思考下一步的人生方向，也睡了人家大半年的沙發。

「所以其實我一直很感恩、很珍惜這一次的這些人」，雖然赴陸初期跌跌撞撞，但因緣際會下， 蘇奕嘉慢慢認識現在的創業夥伴。愛下廚做菜的他，由於時常找朋友來家裡吃飯，最後大家甚至搬到同一個社區，也種下了蘇奕嘉開店的契機。

蘇奕嘉說，當時工作一陣子，覺得職業倦怠，便想著不如開一家小餐館，朋友聚會也有個場所，「這個提議大家都認為不錯，就這麼定了」。不過他坦言，一開始真的還不知道要賣什麼，便當店、牛肉麵、涼麵都想過，「我甚至偷偷回台灣的牛肉麵店打工，偷學了一段時間」，但最後市場調查後，發現這些都不太適合北京市場。

事情的轉機發生在2014年某天晚上，由於蘇奕嘉的創業夥伴一人來自北京、一人廣州、三人來自香港，其中多在娛樂圈工作，與藝人陳小春熟捻，一次陳小春來北京商演後，七人一如既往地聚餐。當時，他們告訴陳小春這個創業計畫，希望對方日後能有機會來捧場。

蘇奕嘉回憶，沒想到陳小春一聽之後，直接說「怎麼這麼不夠義氣，多加我一個不行嘛？」，一開始還以為對方是開玩笑，沒想到後來大家回家聊天，手機連接WiFi時，陳小春發現他們已經把家裡WiFi名稱改成「六爺」，很認真的要求他們現場更改「所以從那天開始，我們就變七爺了」。隔天陳小春還主動詢問匯款帳戶在哪，後續更介紹喜愛的香港清湯腩麵師傅教蘇奕嘉做菜，麵館就這麼在2015年開了起來。

「一開始法規、流程都不熟悉，真的挺像無頭蒼蠅的」，蘇奕嘉坦言，秉持著「方便朋友聚餐」的簡單想法，店裡的裝修都效法兒時熟悉的港片場景，但第一家店舖面積很小，緊臨住宅區，「被工商局、城管、食藥衛生人員糾正了好幾次、交了好多『學費』」。

▲店內裝修有著濃濃的香港電影風格。

蘇奕嘉說，其實一開始麵館並沒有藉由陳小春來打廣告，當年是因為某次藝人李易峰私下來用餐，被民眾貼上微博，吸引很多人慕名而來，「加上我們一開始動作又慢、位子少，大家都要排兩、三個小時才能吃到麵，沒想到就這樣意外爆紅，成為了第一代所謂的『網紅店』」，直到後來有美食部落客挖掘出他們與陳小春的關係，「七爺」就順勢承認，陳小春也屢屢出現在新店開幕、宣傳活動中。

發展到現在，清湯腩麵以北京為起點，在大陸擁有超過30家分店，還進一步發展出滷水鵝、海南雞飯等分支品牌，蘇奕嘉說，自己一直秉持「成功是不可複製的，但是失敗是可以避免的」的座右銘。他坦言，一個品牌的打造並不容易，經營以來常有人建議口味要「因地制宜」做調整，但他們始終堅持原本的口味，也開始轉而由其他推的品牌進入拓點，並多參加大型展會累積經驗，學習其他品牌的經營策略等。

蘇奕嘉笑稱，七爺其實是一步一步被趕鴨子上架的，一開始開分店，都是因為排隊太長、座位不夠，才臨時去找新的地方。直到開了四、五家店後，經營團隊才真正認真思考經營的方向，並逐步摸索出標準化的連鎖模式。

▲蘇奕嘉坦言，一開始看到排隊人潮心情是高興又緊張，因為很擔心大家排太久之後影響心情，不管麵多好吃評價都不會太高。

他直言，「大陸真的太大，甚至在北京，隔一個區經營策略就不一樣，有的地方宣傳要靠抖音、有些是大眾點評、微博」。因此如果有台灣青年也希望來大陸創業，蘇奕嘉建議一定要先研究好當地的風土民情和文化，並善用各種不同的推廣方式。

談到對自己和「七爺」未來的打算，個性不安於現狀的蘇奕嘉坦言，大家除了七爺以外，本身都有別的工作，自己也很想換一個領域去試試看，因為創業雖然「挺開心的」，但風險也不少。所以他常常思考「如果有一天七爺關了，我還能做什麼」，因此目前最想找個廣告、行銷公司實習，做市場策畫，「體驗一下上班族都在幹嘛，也讓自己這個『野路子』的創業者，學習一下大公司的經驗」。

▲靠著社群網路分享，七爺逐步打出知名度。（圖／翻攝自Facebook）

訪問到最後，蘇奕嘉感性的表示，當初真的沒想到，「七爺」這群人就這麼莫名其妙的聚在了一起，還成為一起成長的創業夥伴。雖然想到大家一起開會時的情景，讓他屢屢開玩笑的表示「朋友們真的不適合在一起工作」，但如今每年春節，彼此都是一同在香港度過，彷彿新的家人，所以蘇奕嘉認為，只要真誠待人，能幫上忙的事情主動去做，他人也會如此待你，就像他一開始說的，「前面多付出一點，不一定代表後面你不會收穫得多」。