總統蔡英文到屏東踩街　誇讚屏東都是會做事的人

▲總統蔡英文參加屏東黑鮪魚文化觀光季踩街活動，致詞表示，屏東都是會做事的人。（圖／記者陳崑福攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

總統蔡英文25日下午到屏東縣東港鎮海宮參拜後，參加屏東黑鮪魚文化觀光季踩街活動。蔡總統致詞表示，她是屏東人的女兒，行政院長、立法院長都是屏東人，期許中央與地方一起把屏東做得更好、更漂亮。

▲▼蔡英文致詞、東隆國小踩街隊伍表演。

蔡英文由內政部長徐國勇、屏東縣籍立法委員蘇震清、莊瑞雄、周春米及縣議員林蔡鳳梅、鎮長徐志雄等人陪同，先到東港鎮海宮參拜，隨後到舞台設在鎮海公園內的屏東黑鮪魚文化觀光季踩街現場，向在場一千多位參與踩街活動民眾致意。

蔡英文致詞表示，首先要在場的民眾，感謝徐志雄鎮長把東港鎮的建設做得這麼好，讓東港成為屏東縣的觀光重鎮。2019年台灣燈會在大鵬灣舉行，辦得相當成功，讓整個台灣人都知道屏東人很會做事情。

她進一步指出，她是屏東女兒，現在行政院長蘇貞昌是屏東人；立法院長蘇嘉全也是屏東人，中央和地方一起把屏東做得更好、更熱鬧。

隨後蔡英文和32支踩街隊伍，一起從鎮海公園的鎮海路、延平路踩街，晚上並參加在東港舉辦的「屏東縣同鄉會總會第一屆第三次會員代表大會」。