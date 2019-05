台美關係突破　北協更名！蔡英文解說改名意義

▲蔡英文說明更名意義。(圖/翻攝自蔡英文臉書)

政治中心/綜合報導

「北美事務協調委員會」名稱走入歷史,將改名為「台灣美國事務委員會」。總統蔡英文25日在臉書表示,新的名稱來自台美之間的共識,能切實反映實質業務,這是也是第一次把台灣和美國對等放入事務機構名稱,象徵台美關係緊密,存在良好互信。

蔡英文表示,1979年,美國依據《台灣關係法》規定,成立美國在台協會AIT,作為執行美國政府與台灣相關事務的代表機構,同一年,也設立「北美事務協調委員會」(Coordination Council for North American Affairs,CCNAA),作為AIT的對等機構。



蔡英文提到,因為當年有特殊的時空背景,因此,用「北美」代替「美國」的稱呼,也突顯出台灣外交處境的困難;如今,經過台美雙方不斷協調及共同努力後,2019年也是《台灣關係法》立法40週年,處理美國事務的代表機構,終於正式更名成「台灣美國事務委員會」(Taiwan Council for U.S. Affairs,TCUSA)。



蔡英文指出,新的名稱來自台美之間的共識,能切實反映實質業務,這也是第一次把「台灣」和「美國」對等放入事務機構名稱,象徵台美關係緊密,存在良好的互信;同時,她也感謝所有為此付出努力的外交同仁,讓台灣保持自信,繼續與世界同行。