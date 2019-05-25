台美關係突破　北協更名！蔡英文解說改名意義

▲蔡英文說明更名意義。（圖／翻攝自蔡英文臉書）

政治中心／綜合報導

「北美事務協調委員會」名稱走入歷史，將改名為「台灣美國事務委員會」。總統蔡英文25日在臉書表示，新的名稱來自台美之間的共識，能切實反映實質業務，這是也是第一次把台灣和美國對等放入事務機構名稱，象徵台美關係緊密，存在良好互信。

蔡英文表示，1979年，美國依據《台灣關係法》規定，成立美國在台協會AIT，作為執行美國政府與台灣相關事務的代表機構，同一年，也設立「北美事務協調委員會」（Coordination Council for North American Affairs，CCNAA），作為AIT的對等機構。



蔡英文提到，因為當年有特殊的時空背景，因此，用「北美」代替「美國」的稱呼，也突顯出台灣外交處境的困難；如今，經過台美雙方不斷協調及共同努力後，2019年也是《台灣關係法》立法40週年，處理美國事務的代表機構，終於正式更名成「台灣美國事務委員會」（Taiwan Council for U.S. Affairs，TCUSA）。



蔡英文指出，新的名稱來自台美之間的共識，能切實反映實質業務，這也是第一次把「台灣」和「美國」對等放入事務機構名稱，象徵台美關係緊密，存在良好的互信；同時，她也感謝所有為此付出努力的外交同仁，讓台灣保持自信，繼續與世界同行。