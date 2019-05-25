蔡英文陣營堅持手機民調、三方對比　對決賴清德恐拖至全代會

▲蔡英文、賴清德。（合成圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

民進黨22日針對蔡賴對決召開中執會卻仍舊沒有共識，黨主席卓榮泰宣布29日再召開中執會繼續協調。前行政院長賴清德則在會後受訪時拋出新策略，喊出只要總統蔡英文贏了高雄市長韓國瑜，自己就退選，不過蔡英文陣營卻不領情，重申「手機民調、三方對比」主張不變，若29日中執會再無解恐怕要拖到全代會。

22日中執會下午三點開始討論總統初選事宜，並於約五點宣布休息、七點再召開會議並宣布散會，賴清德則在中執會休息時突然現身。賴清德會後表示，他這次前來黨部是為了提出新策略，「第一個情況，如果小英總統贏韓國瑜，我無條件支持她競選連任；第二個狀況，如果我沒有贏韓國瑜，我也全力支持蔡總統連任；第三個情況，如果我贏韓國瑜市長，韓國瑜又贏小英總統，我請小英總統還有黨提名我出馬競選總統」。

對於賴清德拋出新方案，蔡陣營卻似乎不領情，蔡英文發言人阮昭雄25日受訪時表示，「我們主張很一貫，希望把手機納入民調，還有三方對比，主張沒有改變」。

蔡賴對決初選協調陷入泥淖，蔡英文方面主張初選要納入手機民調，還有要跟高雄市長韓國瑜及台北市長柯文哲三方對比；賴清德方面卻還是要求不能邊初選邊更改遊戲規則，新策略強調只跟韓國瑜對比，但只要蔡英文贏了韓國瑜，他就退選。

另外，中執會將在29日再召開，卓榮泰發出公文邀請蔡英文、賴清德親自出席中執會，不過，蔡陣營卻強調總統以國務為優先，僅會派代表列席，讓原本稱有意願到場的賴清德改口，如果小英不到場自己可能也不會現身，讓中執會蔡賴會破局。

黨政人士分析，29日的中執會恐怕不樂觀，如果中執會還是無解，最後還有全代會，也是民主決策的一環。