除了「鴻蒙」還有麒麟、朱雀、海藍獸！　華為註冊名多從古籍發想

▲華為。（圖／記者邱倢芯攝）

記者馬叔安／綜合報導

日前華為公司申請註冊的「華為鴻蒙」商標，其名取自《淮南子》中所記載的遠古時代，指的是「天地宇宙形成之前的混沌狀態」。除此之外，其實華為所註冊的許多其他項目，名稱都是以古籍中出現的物種命名，包括《莊子》、《漢書》與《山海經》等古籍都是來源。

華為日前申請的作業系統「華為鴻蒙」商標是出自《淮南子·俶真訓》，「提挈天地而委萬物，以鴻濛為景柱，而浮揚乎無畛崖之際。」同一個詞也曾出現在《莊子》、《漢書》以及韓愈、劉基的著作中。

同樣以古代典籍紀載所命名的華為商品，還包括手機晶元「麒麟」，這是一種象徵祥瑞的神獸。還有PC處理器晶元「鯤鵬」，則出自《莊子·逍遙游》中記載，「北冥有魚，其名為鯤。鯤之大，不知其幾千里也。化而為鳥，其名為鵬。」

▲華為。（圖／路透）

此外，華為所註冊的商標中，還包括朱雀、玄機、海藍獸、紫薇星、獬豸等，都是《山海經》中紀載的神獸，其中「獬豸」因其性忠與能辨忠奸的特質，至今仍為國軍憲兵的精神象徵。

大陸國家知識產權局商標局網站24日顯示，華為公司已經申請「華為鴻蒙」商標，註冊公告日期則於2019年5月14日，專用權限期為2019年5月14日至2029年5月13日。日前Google外傳將停止與華為公司的部分合作業務，華為對於此舉，則傳出已被好自行研發的「鴻蒙」作業系統待命。

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