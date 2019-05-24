備戰Google服務停止　「華為鴻蒙」系統商標已註冊

▲華為。（圖／記者邱倢芯攝）

記者馬叔安／綜合報導

大陸國家知識產權局商標局網站24日顯示，華為公司已經申請「華為鴻蒙」商標，註冊公告日期則於2019年5月14日，專用權限期為2019年5月14日至2029年5月13日。日前Google外傳將停止與華為公司的部分合作業務，華為對於此舉，則傳出已被好自行研發的「鴻蒙」作業系統待命。

商標局網站顯示，「華為鴻蒙」的服務內容包括圖形加速器、文件管理用計算機程序、操作系統程序、計算機操作程序、計算機操作軟體、計算機中央處理器、音頻和視頻設備操作控制用計算機軟體等，「申請人地址」則在廣東深圳的華為總部辦公樓。

據路透社報導，Google將終止對華為手機提供Play商店、Google Maps、Gmail、YouTube等應用程式服務。陸媒《第一財經》報導提到，華為自2012年開始規劃自家操作系統「鴻蒙」，華為消費者業務CEO余承東今年3月時曾表示，該公司已為智慧型手機及電腦開發了自己的作業系統，「這是我們的B計劃，當然Android和Windows仍將是我們的首選」。

日本經濟新聞中文網20日報導提到，如果Google決定停止供應，華為的智慧手機將成為應用缺乏的産品；報導分析，雖然華為可能使用自主開發的半導體，在受到美方制裁的情況下也能夠生産智慧手機，但是如果OS的功能下降，將對競爭力産生影響。

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