華為員工曝心聲：家人以前勸我離職，現在勸不要當逃兵

▲華為員工紛紛分享自己真實故事，在背後默默支持華為。（圖／路透社）

大陸中心／綜合報導

華為近期遭受美國政府封殺，多家美國科技公司都暫停向華為供貨，讓華為壓力倍增。而華為心聲社區23日也在官方微博發表《我們．華為人》，分享華為員工的真實故事；其中一名員工表示，「以前家人勸我離職，現在改口勸我不要當逃兵。」這一句來自華為員工的心聲，讓許多人紅了眼眶。

該名暱稱「@下一刻下車」的華為員工留言，「因為在異地工作無法照顧家庭，家人一直勸我離職，不過這2天的事情爆出之後，我的家屬反倒勸我不要做逃兵了，他們說，人這輩子要有點骨氣，你再堅持幾個月，不然這個時間離開感覺像逃兵。」

除此之外，一名號稱「@暖暖的小太陽」的員工回應，近期每天加班到很晚，女朋友非常不理解，直到看見上週美國制裁華為的新聞，很少關注新聞的她主動問我，對於美國的製裁怕不怕，還說以後再不和我吵架了，要做好我堅強的後盾、溫暖的港灣，並且要我安心工作，為公司打贏美國這一仗做貢獻。

▲華為心聲社區23日在微博發布《我們．華為人》。（圖／翻攝華為心聲社區微博）

員工「@一個普通的女兵」則訴說著，「今天媒體各種關於A國對我司採取措施的消息傳來，內心平靜地上班，一件件工作項，一個個會議，外表風平浪靜，內心堅定不移，不論公司面對怎樣的困難，我相信，我們每個華為人都會堅定不移更加團結努力，我們是不會被打倒的！」

看見許多華為員工留言相挺，華為心聲區感動表示，「這些天來，很多員工默默講述著發生在他們身上的故事，訴說著他們的心聲，或許這就是18萬華為員工的真實寫照，也代表著我們每一個華為人心底最真實的聲音。」