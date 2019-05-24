聯想扛住貿易摩擦影響　楊元慶：華為是「有價值的客戶」

▲聯想的業績由2018年的虧損1.89億美元轉虧為盈。（圖／CFP）



大陸中心／綜合報導

聯想（Lenovo）集團董事長楊元慶日前表示，比競爭對手，公司更具靈活性，能夠調整供應策略、減少美中貿易摩擦帶來的影響；雖然華為受到美國商務部的管制，但該公司對聯想來說是「有價值的客戶」，聯想將在尊重各地法律的前提下，與所有客戶保持業務關係。

楊元慶在香港的集團年度業績發布會上說明，聯想是個全球化的公司，擁有全球平衡的業務、供應鏈遍布全球，因此能夠更靈活地調整供應策略。他提到，美國對2000億美元中國商品徵稅後，對聯想的影響不大，因為包括電腦、手機等產品在內，都還沒增加關稅。

▼華為受到美國「實體清單」的影響。（圖／路透）



楊元慶說到，儘管目前關稅影響有限，但公司目前正為未來可能發生的「關稅戰升級」作出積極準備，希望能盡力減少對業務的影響。

談到華為最近面臨的事件，楊元慶稱，華為一直以來都是聯想的夥伴，且在個人電腦方面是個「有價值的客戶」，公司將在尊重各地法律的前提下，與包括華為在內的所有客戶保持業務關係。

聯想集團公布的「2018至2019財年業績」指出，該年的整體營業額首次突破500億美元，以年增12.5％的速度，達到510億美元的業績，創下歷史新高，且全年稅前利潤年增459％、淨利潤5.97億美元。