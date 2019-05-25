班農喊「封殺華為」比美中貿易重要10倍　環時籲中企「要做好準備」





▲前白宮首席策士巴農。（圖／達志影像／美聯社）

大陸中心／綜合報導

前白宮首席策士班農（Steve Bannon）日前接受《南華早報》訪問時表示，華為風波對西方社會而言，是重大國家安全議題，川普的行政命令比起中美貿易協議重要10倍。對此，大陸官媒《環球時報》23日發表評論稱，班農一直鼓吹對中國進行全面戰爭，此話值得美國社會反思「他們保持國家理性的思想基礎是否正在受到侵蝕」。

班農日前接受港媒《南華早報》採訪時表示，把華為踢出歐美市場，這要比美中貿易戰談判達成協議重要10倍；他還呼籲，中國別想要民主黨上台，就會對中國放軟手腳。

大陸官媒《環球時報》23日發表評論表示，「在中國，即使最激進的輿論領袖也不敢高呼把蘋果或者麥當勞趕出中國。而班農的極端聲音能夠在美國迴盪，他還對自己是『鷹派中的鷹派』引以為豪，這值得美國社會反思，他們保持國家理性的思想基礎是否正在受到侵蝕。」

▲美中經貿關係緊張。（圖／路透社）

評論稱，「班農的對華極端威脅正在成為美打壓中國的狂熱浪潮中給一些人帶來麻醉快感的鴉片。令人遺憾的是，不僅僅是班農，美國出現了一批經濟法西斯主義者，他們視中國經濟發展和繁榮為根本威脅，恨不能將中國打回蒙昧時代；他們對全球供應鏈前所未有的衝擊正在摧毀全球化的基礎，把深刻的敵意帶到這個世界上，進而威脅21世紀的和平。」

評論強調，「班農的對華邪惡主張，讓我們可以管窺到美國部分精英對中國最惡毒的那些想法，它們在多大程度上會變成美國的現實對華政策尚不確定，但隨著中美貿易戰不斷升級，中國社會應當做好應對美方最瘋狂對華政策的準備，『我們要形成回擊美國打壓的現實策略，確保中國經濟逆風飛揚，重挫美國的囂張氣焰。』」

文章最後說，中國的龐大市場將為高科技創新提供全球最肥沃的成長土壤，以斷供零部件來扼殺中國電信企業的叫囂都形同在為美國的關聯企業敲喪鐘，「得馬失馬，福兮禍兮，歷史是充滿戲劇性的。」