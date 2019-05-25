「我們提出方案都很公平」 蔡英文陣營喊話賴清德：我們沒違反初選規定

▲賴清德、蔡英文。（合成圖／記者徐斌慎、屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

民進黨22日針對蔡賴對決召開中執會，經過兩個多小時會議仍舊沒有共識，黨主席卓榮泰宣布29日再召開中執會繼續協調。前行政院長賴清德24日接受廣播節目專訪時提及，只要按照制度，對比對手跟誰都可以，總統蔡英文發言人阮昭雄則強調，提出的方案都很公平，沒有違反初選規定。

蔡賴對決初選協調陷入泥淖，蔡英文方面主張初選要納入手機民調，還有要跟高雄市長韓國瑜及台北市長柯文哲三方對比；賴清德方面則主張不能改變初選規則，他也拋出新策略，主張只跟韓國瑜對比，但只要蔡英文贏了韓國瑜，他就退選。

阮昭雄25日受訪時表示，制度的規定在於透過雙方協調後，交由雙方決議，民進黨的機制就是透過各方協調、中執會決議之後，來決定方案，他想各個方案都可以提出，不過蔡陣營主張就是三方對比，以及加入柯文哲。

對於賴清德在廣播專訪時說出只要初選公平，跟誰對比都可以，是否代表把柯文哲納入對比出現曙光，阮昭雄回應，「我想我們提出方案都很公平，如果22日有一定共識，那天中執會就可以通過了，這部分有賴於賴前院長智慧，如果這個方案符合社會大部分人期待，以及社會氛圍，我想是最佳方案」。

阮昭雄說，公告就是對比，對比是說對手很明確的話就是對比對象，如果不是很明確就是多方協調，規定裡面都很清楚，只要雙防協調出最佳方案，中執會都會尊重雙方。是否沒有違法初選規定，阮昭雄說，「沒有錯沒有錯，規定就是交由雙方決定對比對象」。