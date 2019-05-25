影／3分鐘看國艦國造！蔡英文：超過200艘艦艇要留在台灣製造

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總統蔡英文執政剛滿3周年，5月20日公布施政成績單，其中在國防方面開始推動「國鑑國造」，並於24日舉行動土典禮。根據《ETtoday新聞雲》日前公布的「蔡英文施政滿意度調查」中，「國艦國造」政策的民眾滿意度為41.3%，在五大受民眾肯定的施政中排名第四，顯見國人對於國艦國造仍有相當的期待與信心。

▲蔡英文參加「沱江艦及快速布雷艇」建造開工典禮。（圖／總統府提供）



蔡英文24日出席「沱江艦及快速布雷艇」建造開工典禮， 她也在臉書表示，台灣這種特殊的條件，潛鑑很具有戰略性的意義，但現在服役的潛鑑，一方面數量不夠，一方面非常老舊，所以決定打造台灣自己的潛鑑，「未來十年，超過200艘的艦艇要留在台灣製造，海軍的新時代，我們一起來見證！」。

蔡英文說，她上任以來，把國防產業放在五加二產業創新中的一環，不僅讓國防預算可以從單純的採購，變成了研發跟製造，更帶動周邊產業發展，培養自己的人才、造船業的菁英，而廠房現在要開始興建，以潛鑑國造作為台灣的目標，也跟國防單位、產業界表達很強的決心，「潛鑑國造是台灣歷史上的第一步，我們今天將要跨出這一步」。

據《ETtoday新聞雲》於2019年5月17日至5月21日結合網路與電話訪問，進行「蔡英文施政滿意度調查」，在「國艦國造，國防自主」方面，滿意度為41.3%，顯見民眾對於蔡英文推動「國鑑國造」的政策，有著相當的期待與支持。

▲《ETtoday新聞雲》調查「蔡英文施政滿意度」。（圖／ETtoday民調雲）