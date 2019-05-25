「台灣美國事務委員會」正名　蔡英文：台灣不該被排除在WHA外

▲總統蔡英文。（圖／記者張凱喨攝）

記者蔣婕妤／台北報導

總統蔡英文25日接見「世衛行動團」，她肯定「世衛行動團」以實際行動，向全世界展現台灣能夠貢獻健康人權的承諾和決心。蔡英文也重申，健康防疫不該有國界，積極貢獻國際醫療公衛的台灣，不應該被排除在WHA外。

針對「北美事務協調委員會」已經正名為台灣美國事務委員會，蔡英文表示，不僅見證了台美關係的穩固，也代表了國際社會對台灣的支持一定會越來越多。

蔡英文上午在致詞時，首先感謝陳時中帶領的「世衛行動團」在日內瓦WHA的第一線，結合了醫療專業組織以及僑界的力量，透過多元的方式，用最實際的行動，向全世界展現台灣能夠貢獻世界健康人權的承諾和決心。

她指出，雖然因為對岸阻撓，台灣無法正式出席WHA，但台灣的世衛行動團，依然和許多重要的國家及國際夥伴分享台灣醫療、公共衛生的專業，共計舉行71場雙邊會談，取得很多務實的外交成果。

蔡英文提到，今年有越來越多的國際夥伴，包括台灣的友邦，以及美國等理念相近的國家，都在很多重要場合，強力聲援台灣，捍衛台灣參與WHA的權利，「許多友邦高度肯定我們在醫療專業方面的貢獻，我們引以為傲的健保制度，也受到許多推崇。台灣被排除在WHA之外，不僅剝奪了我們分享經驗的機會，也壓縮了其他國家向我們學習的空間」。

蔡英文進一步說明，很多友邦也強調台灣在地理位置上，應該被納入全球的防疫體系，因為在防疫體系上，台灣占有一個關鍵的地位，不應該因為單一國家的政治干預，而造成全球防疫的破口。對於這些來自國際社會的支持，以及在國際場合守護台灣的努力，她要代表所有台灣人民，表達最深的感謝。

蔡英文強調，陳時中也和美國衛生部艾薩(Alex Azar)部長雙邊會談，針對防疫、食安等議題進行交流，並提出深化未來合作的方向。此外，衛福部也和瑞士日內瓦大學醫院簽署合作備忘錄。未來日內瓦大學會協助我們，建立符合國際規範的災難醫療救援隊，讓我們可以將救災的經驗及學習，貢獻給國際社會。

最後，蔡英文也指出，台灣一直都是國際社會積極且負責任的成員。尤其在醫療的部分，我們樂於分享先進的醫衛技術和經驗，和國際社會共同因應全球健康的挑戰。台灣絕對不會因為政治上的蠻橫打壓，或是無理威脅而有所退怯。健康防疫不該有國界，積極貢獻國際醫療公衛的台灣，不應該被排除在WHA外。