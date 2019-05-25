不甩賴清德新方案　蔡英文陣營重申「手機民調、三方對比」主張不變

▲賴清德中執會拋新方案。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

民進黨22日針對蔡賴對決召開中執會，經過兩個多小時會議仍舊沒有共識，黨主席卓榮泰宣布29日再召開中執會繼續協調。前行政院長賴清德則在會後受訪時拋出新策略，喊出只要總統蔡英文贏了高雄市長韓國瑜，自己就退選，不過卻被圍剿批評是突襲中執會，蔡英文陣營也不領情，重申「手機民調、三方對比」主張不變。

22日中執會下午三點開始討論總統初選事宜，並於約五點宣布休息、七點再召開會議並宣布散會，賴清德則在中執會休息時突然現身。賴清德會後表示，他這次前來黨部是為了提出新策略，「第一個情況，如果小英總統贏韓國瑜，我無條件支持她競選連任；第二個狀況，如果我沒有贏韓國瑜，我也全力支持蔡總統連任；第三個情況，如果我贏韓國瑜市長，韓國瑜又贏小英總統，我請小英總統還有黨提名我出馬競選總統」。

賴清德現身黨部提新方案卻被批評是突襲中執會，賴清德強調，自己絕對不是偷襲，蔡陣營在中執會提的案子也沒先讓他知道，他是一番苦心，希望能讓僵持不下的時候有一個新方案出來，看可不可以解決問題，他的方案並沒有修改原本的選舉辦法。

對於賴清德拋出新方案，蔡陣營卻似乎不領情，蔡英文發言人阮昭雄25日受訪時表示，「我們主張很一貫，希望把手機納入民調，還有三方對比，主張沒有改變」。

是否預期能在星期三的中執會上通過，阮昭雄說，民進黨是民主政黨，期待透過民主機制完成這次時程推動，蔡總統所主張的是透過民主機制能夠把台灣及民進黨的民主精神展現出來，她呼籲大家一加一大於二，未來要團結才能贏得大選。