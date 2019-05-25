蔡英文、賴清德出席中執會破局　蔡陣營：總統以國務優先

▲蔡英文、賴清德。（合成圖／記者屠惠剛攝）

記者蔣婕妤／台北報導

民進黨協調總統初選陷僵局，黨主席卓榮泰24日以最速件的方式發出通知，29日將召開中執會，討論總統初選細節，邀請總統蔡英文、前行政院長賴清德一同出席中執會，然蔡英文陣營表示會派代表出席；賴清德陣營則持開放態度。蔡英文發言人阮昭雄25日受訪時重申，「蔡總統以國務優先，會派代表前往」。

總統蔡英文初選團隊發言人阮昭雄表示，蔡英文以國務優先，當天會派代表出席，同時也尊重卓榮泰的議事主持及中執委的討論，盼集體智慧能夠尋求公正合理的方案，蔡英文也會尊重中執會經由民主機制所做成的決議。

賴清德陣營發言人李退之則表示，目前尚未接到開會通知，是否出席，賴清德持開放態度，不過，賴清德仍希望日前所提出的「4大原則下的3個如果」新方案，能在29日中執會以前，與5人小組及對方有完整討論的機會。

阮昭雄25日受訪時表示，「我們有收到中央黨部公文，蔡總統以國務為優先，我們會派代表前往，參與列席中執會」。提及卓榮泰感性發文希望回到3月8日團結的那一天，阮昭雄說，他們跟黨中央的互動溝通管道一直很暢通，相信未來中執會的各項決議，也相信會維持民主機制完成各項決議。