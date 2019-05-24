邀蔡、賴出席中執會破局　卓榮泰嘆：好想回到3月8日那一天

▲卓榮泰 。（資料照／記者湯興漢攝）

政治中心／綜合報導

民進黨主席卓榮泰22日喊卡中執會，還讓前行政院長賴清德提新策略，引發蔡陣營不滿，批卓榮泰沒收中執會，偏袒賴清德。事後卓榮泰還原中執會十場景，24日更以最速件發出通知，訂下29日召開中執會，並邀總統蔡英文、賴清德與會，未料破局。對此，卓榮泰再發文感嘆，「好想回到3月8日那一天」。

蔡英文初選團隊發言人阮昭雄表示，蔡英文以國務優先，當天會派代表出席。賴清德陣營發言人李退之則表示，尚未接到開會通知，是否出席，賴清德持開放態度，不過，賴清德仍希望日前所提出的「4大原則下的3個如果」新方案，能在29日中執會前，與5人小組及對方有完整討論的機會。

針對民進黨討論總統初選方案陷入僵局，卓榮泰在臉書表示，「真的好想回到3月8日那一天！」那一天，前總統陳水扁在高雄安排與立委郭國文見面，因為一週前蔡英文先到台南探望扁媽，開啟台南立委補選翻轉的契機，這份感動至今還歷歷在目。

▲316立委補選，民進黨展現團結，賴清德更是陪郭國文勤跑基層。（圖／記者林悅翻攝）

卓榮泰回憶，那一天，賴清德持續為郭國文奔波狂掃拜票，蔡英文公務之餘拜訪台南4至5間宮廟，兩天後，陳亭妃等在地委員一起站上郭國文的演講台，展現台南大團結。

卓榮泰還說，那一天，蔡英文和賴清德二人在台南餐敘，談了許多大家很想知道的事，也討論2020台灣要怎麼贏？「那ㄧ天，我在彰化為黃振彥輔選，還透過電話讓熱情的重要支持者和總統連線，他堅定的告訴總統會全力支持2020的總統大選！」

▲余天選前之夜造勢晚會，總統蔡英文到場支持。（圖／記者林敬旻攝）

卓榮泰表示，「真的好想回到3月8日那一天！」蔡英文、賴清德分別為立委輔選打拼，一起商討國家的未來；地方大老熱情展現出對2020總統大選及黨的支持；新北、彰化、台南三場補選正喚起基層群眾的熱情；大家身體就算疲累，都有堅強的意志、共同的目標，團結為守護台灣站在同一陣線，數天後，立委補選完成，民進黨保住了一口氣！

卓榮泰說，他當主席的每一天，發生多少事，都不曾忘記，更記得大家互相疼惜、緊握雙手、用力相擁的那些日子，「再唱一次阿母的手」、「再拼就會贏」、「團結不會只在歷史中」