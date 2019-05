接任首相熱門人選！「硬脫歐派」強生：新領導人能用不同方法做事

▲前英國外務大臣強生(Boris Johnson)。(圖/路透)



國際中心/綜合報導

英國首相梅伊(Theresa May)24日宣布將在6月7日下台,就在此消息一出幾小時後,熱門接棒人選、前英國外務大臣強生(Boris Johnson)立刻對外表達強硬脫歐立場,「無論能否達成協議,我們都將在10月31日離開歐盟。」他更強調有必要的話,他會在無協議脫歐之前,再與歐盟重談協議,「新領導人有機會用不同的方法做事。」

「強硬脫歐派」的強生在瑞士因特拉肯(Interlaken)舉辦的會議上指出,不論有無協議,英國都將在10月31前離開歐盟,若是有必要,他可以在無協議脫歐前,再次跟布魯塞爾重新談判。《每日郵報》的民調顯示,強生被視為處理脫歐亂局的最佳人選,獲37%黨員支持成為下任黨魁及首相。英國就業及退休保障大臣魯德(Amber Rudd)也向《每日電訊報》表示,保守黨想要尋找對脫歐「非常積極」的人選,她認為基於過去的合作關季,強生會是個好選擇。

強生去年7月因不滿當局脫歐策略,憤而請辭,據BBC報導,強生在梅伊準備和國會報告脫歐計畫的30分鐘前辭職,此舉激怒許多保守黨議員。而後又屢被媒體爆出多次外遇,甚至還有一名私生女外,又不斷失言,嘲諷穿著罩袍的穆斯林看起來像移動信箱,甚至比擬為銀行搶匪,受到各方抨擊,要求他出面道歉,因此保守黨員對這位有可能出任首相的人選,可說是又愛又恨。

A very dignified statement from @theresa_may. Thank you for your stoical service to our country and the Conservative Party. It is now time to follow her urgings: to come together and deliver Brexit.