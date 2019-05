快訊／英首相梅伊確定6月7日下台　哽咽忍淚：擔任首相是一生榮耀

記者詹雅婷/綜合報導

英國首相梅伊稍早結束與保守黨高級官員Graham Brady的會面,並公開表示她會在6月7日正式辭去保守黨黨魁一職。但她也提到,在新的人選出爐前,她會繼續留任。

17:40

CNN報導,梅伊稍早的公開談話相當激勵人心,目前已有許多內閣成員在推特上給予肯定。

英國就業及退休保障大臣魯德(Amber Rudd)說,梅伊展現出極大的勇氣;外交大臣杭特(Jeremy Hunt)稱讚她是名「真正的公僕」。

I want to pay tribute to the PM today. Delivering Brexit was always going to be a huge task, but one she met every day with courage & resolve. NHS will have an extra £20bn thanks to her support, and she leaves the country safer and more secure. A true public servant.