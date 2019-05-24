快訊／英首相梅伊確定6月7日下台　哽咽忍淚：擔任首相是一生榮耀

記者詹雅婷／綜合報導

英國首相梅伊稍早結束與保守黨高級官員Graham Brady的會面，並公開表示她會在6月7日正式辭去保守黨黨魁一職。但她也提到，在新的人選出爐前，她會繼續留任。

17：40

CNN報導，梅伊稍早的公開談話相當激勵人心，目前已有許多內閣成員在推特上給予肯定。

英國就業及退休保障大臣魯德（Amber Rudd）說，梅伊展現出極大的勇氣；外交大臣杭特（Jeremy Hunt）稱讚她是名「真正的公僕」。

I want to pay tribute to the PM today. Delivering Brexit was always going to be a huge task, but one she met every day with courage & resolve. NHS will have an extra £20bn thanks to her support, and she leaves the country safer and more secure. A true public servant. — Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) May 24, 2019

17：22

梅伊列舉她擔任首相3年的政績，她是英國第2任女首相，但她不會是最後一位女首相，「我們的政治可能面臨壓力，但英國還是有很多好的地方。」

她提到，擔任首相是她一生的榮耀，並哽咽地說，她是在為她所熱愛的國家服務。

"I will shortly leave the job that it has been the honor of my life to hold," said British Prime Minister Theresa May in a tearful statement announcing her resignation https://t.co/a1kOrSGIv6 pic.twitter.com/Ksi2uKfs0Z — CNN International (@cnni) May 24, 2019

17：17

梅伊提到，自從她第一次以首相身分走進身後大門後，始終努力讓英國成為一個不為少數特權階層服務的國家，「我已經（為英國脫歐）做了最大努力」，嘗試多達3次，但最終仍沒有達成目標。

▲ 英國首相梅伊確定6月7日下台。（圖／路透）

事實上，在梅伊出來說話之前，當時已有許多人駐守在唐寧街10號外頭等待她出來發言。每日郵報稍早報導，梅伊目前正與保守黨高級官員Graham Brady會面；根據預測，她將提及6月10日辭去保守黨黨魁一職的事情，並對外發表公開聲明，宣布3年首相任期即將宣告結束。

時間拉回23日，英國外交大臣杭特（Jeremy Hunt）曾說，美國總統6月3日來訪期間，梅伊將以首相身分迎接。此外，英國標準晚報（Evening Standard）總編輯奧斯本（George Osborne）則是發推文指出，梅伊將於6月10日宣布下台。

英國各大媒體23日大篇幅報導梅伊下台的消息，目前外界施壓梅伊的力道越來越大，下議院領袖李德森（Andrea Leadsom）更在22日晚間請辭，原因正是不滿梅伊處理英國脫歐的方式。

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▼最新的脫歐協議已從24日延至6月4日。圖為英國首相梅伊。（圖／路透）