梅伊掛冠　保守黨黨魁／首相競爭白熱化　強森成大熱門

▲曾擔任倫敦市長外相的強森，被視為是英國新首相的熱門人選 。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

五月(May)即將結束，梅伊(Theresa May)也宣布玩完了。

英國首相梅伊周五(24日)宣布會在6月7日辭去保守黨黨魁，但仍擔任首相直到新首相選出爐。此一宣布讓保守黨內領導人之爭趨於白熱化。《每日郵報》的民調顯示，前外相強森(Boris Johnson)被視為處理脫歐亂局的最佳人選，獲37%黨員支持成為下一任黨魁及首相。

其次分別為是獲9%支持的內政大臣賈維德(Sajid Javid)、獲7%支持的環境大臣長戈夫（Michael Gove）、以及獲5%支持的外交大臣杭特(Jeremy Hunt)。 保守黨內最有機會角逐黨魁的女性，分別是剛辭掉下議院保守黨領袖的李德森(Andrea Leasom)、以及前就業與退休保障大臣麥克維(Esther McVey)，兩人都有3%的支持率。

另一方面，有43%受訪者表示只有提前舉行大選，才有望解決目前脫歐的困局。另有20%人表示提前大選工黨將會勝出，認為保守黨獲勝的人只有12%。但民調同時指，如果梅伊下台，保守黨的支持率會回升到42%。

梅伊周三曾表示會在周五提出新的脫歐方案，6月3日在國會闖關。但在野工黨黨魁柯賓(Jeremy Corbyn)拒絕妥協，向支持者揚言「已準備好進行大選」。