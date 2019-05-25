衛武營管風琴「踏板卡住」糗了！巨星卡麥隆演出「被迫中斷20分」出面致歉

▲管風琴之王卡麥隆．卡本特（Cameron Carpenter）。（圖／衛武營）



記者鄒鎮宇／綜合報導

管風琴之王卡麥隆．卡本特（Cameron Carpenter）24日晚間在衛武營國家藝術文化中心舉行音樂會，沒想到演奏完第3首巴赫樂曲時，管風琴踏板卡住、彈簧斷裂，讓他當場停止音樂會、離開舞台。

卡麥隆24日晚間在高雄衛武營國家藝術文化中心音樂廳演出巴哈A小調前奏曲與賦格，作品543時，因管風琴出現異音致使演出一度中斷。館方技術人員也立刻上台維修，表演一度中斷20分鐘。

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對此，衛武營國家藝術文化中心也發出新聞稿指出，「因音樂家賣力演出，管風琴出現踏板音管栓塞彈簧斷裂突發狀況，導致演出中斷」、「衛武營管風琴啟用至今已有10多場公開演出，每季均安排定期保養維護，此次情況為首次發生，衛武營已在第一時間與管風琴原廠取得聯繫，將對管風琴進行詳細檢查。」

▲▼卡麥隆在衛武營的演出中斷衛武營。（圖／翻攝MNA牛耳藝術、衛武營）



簡文彬總監與管風琴家劉信宏老師說明，由於衛武營之管風琴為機械式，共有9194支音管、超過上百萬個零件，其中一支大音管的彈簧因速度過快而斷裂，風壓降不下來而出現異音。衛武營工程人員立即取用備份零件換修，並已迅速與管風琴廠商取得聯繫。

卡麥隆．卡本特對此插曲表示遺憾，然此情況與小提琴斷弦一般無可避免，下半場演出照常舉行，並彈奏3首安可曲給觀眾作為補償。許多樂迷看完演奏會後也大力支持，「瑕不掩瑜~ 難得的經驗」、「工作人員辛苦了，演出依然精彩」、「工作人員辛苦了，感覺後台一定超緊張，但最後還是完美演出又聽到霍爾 覺得無憾」、「今天現場觀眾非常熱情也非常有耐心水準很高，所以值得演出者以三首安可曲回報」、「今晚沒有謾罵只有鼓勵跟掌聲 真的很棒」。