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影／高雄200年古厝因「一張紙」1小時慘遭剷平！鄰嚇傻通報　他怒：只想發大財

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記者許力方／綜合報導

高雄仁武區「劉氏古厝」（劉家新厝）擁有長達200年歷史，被民眾提報古蹟建築，文化局原定24日前往古蹟列冊會勘，未料23日卻驚傳怪手一早進場突襲，無預警剷平了門廳、正廳，讓保存方眼睜睜看著百年燕尾厝毀於一旦。市府來不及制止，緊急在場拉起警告線，公告為「暫定古蹟」。

▲▼高雄200年古厝因「一張紙」1小時慘遭剷平！鄰嚇傻通報　他怒：只想發大財。（圖／翻攝張豐藤臉書）

▲高雄劉氏古厝擁有200年歷史。（圖／翻攝張豐藤臉書）  

鄰居23日一早7時許就看到有怪手進場，開始拆除，嚇得緊急通報文化局，但已經來不及阻止，短短約1小時時間，歷史古蹟頓成廢墟，大嘆「很可惜！」文化局文化資產中心主任李毓敏表示，3、4月就接獲民眾提報劉家新厝古蹟、歷史建築，沒想到24日會勘前一天竟被拆除，文資人員趕到時，機具和工人都已經離場，文資中心很遺憾。

▲▼高雄200年古厝因「一張紙」1小時慘遭剷平！鄰嚇傻通報　他怒：只想發大財。（圖／翻攝張豐藤臉書）

▲因「一張紙」古厝1小時慘遭剷平！鄰居嚇傻通報。（圖／翻攝張豐藤）

高雄市議員林于凱公布文化局「開會通知單」痛批，劉家新厝原本24日即將舉行文資現勘，23日最重要的門廳及正廳卻慘遭搶先夷為平地。保存方早在4月9日就已提報，審查過程卻不明朗，一直到5月20日文化局才發出公文，預告5月24日進行現勘審查會議，沒想到「這一紙會議通知卻彷彿成為催拆令，讓反對方趕在審查前拆除」，警方沒有強制執行權，只能眼睜睜看著罕見、保存完整的「百年燕尾厝」毀去。

林于凱說，過去高雄曾有文資守護員，如今已經停擺，對私產的現勘卻無相應保障，如今劉氏新厝實景已成追憶，令人遺憾。他建議文化局，建物拆除應向主管機關請領拆除執照，市府列管的建物能夠和工務局同步清單，並加重未申請私自拆除的罰則，就有機會提前預警文化局。

▲▼高雄200年古厝因「一張紙」1小時慘遭剷平！鄰嚇傻通報　他怒：只想發大財。（圖／翻攝張豐藤臉書）

▲▼高雄200年古厝因「一張紙」1小時慘遭剷平！鄰嚇傻通報　他怒：只想發大財。（圖／取自林于凱臉書）

▲林于凱公布開會通知和公告，文化局將劉氏古厝列為「暫定古蹟」。（圖／翻攝林于凱臉書）

前議員張豐藤眼見這幕慘劇發生，更氣得痛罵「本周五文資委員就要進行會勘，今天一大早就開始粗暴的拆除，難道高雄是一個只想發大財、沒有『歷史感』的城市嗎？」

文資中心指出，古厝左護龍曾因牴觸道路工程，部分遭到拆除，為避免古厝繼續被破壞，目前文化局已經緊急公告該建物為「暫定古蹟」，並拉起封鎖警示線，禁止拆除工程，將盡速於6個月到1年期間開會調查，給建築身分認定。

根據仁武區公所介紹，劉氏古厝是有名的歷史古蹟之一，長春祠的建築年代至今已有200多年的歷史。據劉氏族譜記載，劉姓祖先是帝堯時代陶唐之後，原籍江蘇省常州府無錫縣，第一代祖先劉成公生於明崇禎年間，死於清康熙54年，明末隨鄭成功來台，定居仁武，為仁武劉姓宗族之開基先祖。

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關鍵字：高雄,仁武,劉氏古厝,劉家新厝,林于凱,張豐藤,高雄文化局

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