林錫耀嗆賴清德改規則？蔡英文、賴陣營皆否認





▲蔡英文、賴清德。（合成圖／記者黃克翔、徐斌慎攝）

記者蔣婕妤／台北報導

民進黨總統初選蔡賴對決陷入泥淖，根據媒體報導，22日召開的中執會休息時間，總統蔡英文代表林錫耀曾嗆前行政院長賴清德改規則，對此，包含蔡陣營及賴陣營都發出新聞稿否認消息。

根據上報報導，2日中執會休息時間時的「密室協商」時間，賴清德突然另提「新方案」，還強調他提出新方案是要「讓」，林錫耀吐槽問，「這哪是讓？」他稱不然台北市長柯文哲也要選，為何不把柯文哲也放進來三人對比？賴清德對此閉口不答，林錫耀又批，「你這也是改規則！」

對此，蔡英文初選階段發言人阮昭雄表示，針對報導中引用林前副院長名義所說的相關對話，諸多並非事實，甚至有所錯誤，報導敘述的場景也只有片面之實。阮昭雄表示，基於黨內團結與良善溝通，請各方能有所節制，勿積非成是。

阮昭雄再次強調，當天卓榮泰不讓中執委議決議案的態度非常明顯，且中執會是否繼續進行為主席之權責，蔡總統的代表無權置喙，因此，蔡英文方面也只能迫於無奈，等待下次中執會的舉行。

賴清德行動辦公室發言人李退之則表示，卓榮泰在22日中執會中場休息期間，與五人小組成員及總統參選人雙方代表的會商過程，這幾天有若干爆料，但都與事實不符，現階段任何加油添醋的爆料，都對初選沒有幫助。

李退之強調，整個貴賓室的會商過程，前述成員都在場，也做了相當坦誠的溝通，希望對方及黨內同志先進，能顧全民進黨的初選民主制度，考量賴院長提出的方案，共同努力讓初選有圓滿進展，推出最強候選人，守住民主，守住台灣。