韓國瑜心疼「被滿清十大酷刑折磨」 賴清德：希望他看到我堅強一面

記者蔣婕妤／台北報導

高雄市長韓國瑜日前談到民進黨初選，提及前行政院長賴清德，他不捨對方簡直像是被滿清十大酷刑折磨，被打到快要殘廢，對此，賴清德受訪時回應，希望韓國瑜能看到他堅強的一面。

韓國瑜說，他覺得賴清德簡直被滿清十大酷刑伺候，雖然沒辦法接受對方務實台獨工作者說法，但他看到民進黨把一個好好的、長得清清秀秀的、一輩子謹謹慎慎、從事政治的賴清德，一個政治金童、一個政治明星，被打得快殘廢了，讓他感到很心疼。

面對韓國瑜的心疼，賴清德回應，他更希望韓國瑜市長看到他堅強的一面，自己會把波折當成淬鍊，未來才能承擔更大的責任，他也希望民進黨注意到這個現象，不要因為初選沒辦法維持機制，招致更多批評，現在這個現象已經產生，不要持續下去，不然很難得到社會支持。

針對民進黨初選，賴清德再重申他新提出的策略，如果蔡英文能守得住韓國瑜，他就支持蔡英文連任，如果自己輸韓國瑜，他也支持蔡英文，只有在蔡英文守不住、自己又贏韓國瑜的前提下，才要黨支持他出來參選，如此一來能維持黨的團結，也維持住對蔡英文的尊重，他再強調，參選不是為了個人，面對種種批評，他都沒有回應，但希望大家能了解他的苦心，妥善解決初選的種種問題，讓黨在團結氣氛下打贏最終大選。

▲韓國瑜稱心疼賴清德。（圖／記者吳奕靖攝）