雲端最前線／連任之路好艱辛？蔡政府滿意度仍有34.9%

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總統蔡英文執政滿三年，根據《ETtoday新聞雲》最新民調結果顯示，民眾對於蔡英文執政最有感的五大項目分別為減稅、協助台商、幼托、國艦國造，以及基本工資，儘管外界認為蔡英文此次連任之路備極艱辛，但整體施政的滿意度仍有34.9%。對此議題，《雲端最前線》24日邀請前立法委員林郁方、作家苦苓、資深媒體人陳敏鳳、資深媒體人鄭師誠、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉深入探討此議題。

▲總統蔡英文。（圖／記者張凱喨攝）

蔡英文執政剛滿三周年，5月20日也在臉書公布自己的執政成績單，並公開向國人宣告政府在拚經濟、稅改、司改等施政上都有很多的進步。根據《ETtoday新聞雲》最新民調結果顯示，民眾對於總統蔡英文執政最有感的五大項目分別為減稅、協助台商、幼托、國艦國造，以及基本工資。

而其中又以今年報稅所釋出的多項減稅措施與協助台商回台投資最受青睞，滿意度均達五成以上。進一步與受訪者的基本資料交叉分析發現，39歲以下、南部地區、研究所及以上教育程度等族群的滿意度均高達六成二以上。另外，在擴大幼托補助、國艦國造、提高基本工資及時薪部分，蔡英文的施政滿意度也都表現不錯，表示非常滿意或還算滿意者的受訪者，加總起來分別為34.4%、41.3%、41.4%。

▼蔡總統執政滿三年，民眾最滿意今年減稅措施。（圖／ETtoday民調雲）

另一方面，鴻海董事長郭台銘與國民黨主席吳敦義13日「吳郭會」後發表聲明，要求黨內初選一定要公平公正、納入手機民調、舉辦辯論會。總統蔡英文也提議進行手機民調，認為較符合現代人的生活方式。根據《ETtoday新聞雲》最新民調結果顯示，61.8%上高知識青壯族群贊成總統初選民調納入「手機民調」、總統初選舉辦「初選辯論」。另外，在財經政見上，有50.1%受訪者贊成設立「自經區」，至於反對者為29.6%。

藍綠總統黨內初選競爭相當激烈，郭台銘與蔡英文均主張應納入手機民調，郭董認為應採納年輕人的意見，且現代人使用手機的頻率非常高，就算在家裡也很少有人使用桌機。郭董日前還問國民黨，「民進黨敢做的事情，為什麼國民黨不敢做」，他指出，建議國民黨使用手機民調，至於比例多少由黨中央決定，建議參考民進黨最新規定。對此議題，《雲端最前線》24日邀請前立法委員林郁方、作家苦苓、資深媒體人陳敏鳳、資深媒體人鄭師誠、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉深入探討此議題。

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當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，每天中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

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