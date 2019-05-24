提出贏的策略！　賴清德「談兩大特性」曝心聲：否認蔡賴配

▲賴清德提出，贏的策略。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）



地方中心／高雄報導

前行政院長賴清德日前提出「贏的策略」，向總統蔡英文和民進黨喊話，而他24日受訪時表示，「之所以提出贏的策略，是希望可以維持黨的制度的完整性，還有初選的公正性」此外，被問及如果與蔡英文合作，是否就是要合作參選，賴清德則否認並表示，意思是黨本來就要團結。

賴清德表示，「我之所以提出『贏的策略』，是希望可以維持黨的制度的完整性，還有初選的公正性，否則很難取信於社會大眾，得到社會大眾的支持，也希望能夠促進黨的和諧跟團結，打贏明年的選舉，是對蔡英文總統的尊重， 同時也兼顧到我參選的初衷，所以我提出這個策略」。

賴清德還說：「簡單講這個『贏的策略』 ，如果說總統得到人民的支持，可以守住台灣，那我全力支持；如果說我們兩個分別都守不住，那我們要共同合作，一起來守住台灣主權跟維護民主自由；如果說總統守不住，而我守得住，請黨跟總統全力支持我，其實是在這種，不希望黨的選舉辦法被變更的狀態下，我才提出的策略」。

此外，被問及不排除合作的意思，是否就是要搭配參選，賴清德則否認並表示，並不是搭配的意思，而是說黨本來就要團結。

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