100kg胖男輕生　下秒「輔助工具」全崩落

▲100kg男酒後想不開而輕生。（圖／翻攝自《梨視頻》）



大陸中心／綜合報導

安徽一名男子15日晚間在家中試圖上吊，當時在外地的妻子趕緊報警求救，所幸警方到場後發現該男子因體型較為肥胖，將輕生工具壓到變形，也並未造成這場悲劇發生。

據《梨視頻》報導，警方表示，該男子因近期家庭經濟方面壓力太大，所以有了輕生的念頭，並將自己反鎖於家內，其妻子和丈夫通話時發現他的情緒非常不穩定，便立刻報警求救。隨後警方破門而入，便聞到一陣濃濃酒氣，而當時該男子的脖子已經套入繩子裡，被綁在陽台的晾衣架上。

▲晾衣架比100kg胖男率先「陣亡」。（圖／翻攝自《梨視頻》）



警方指出，由於該男子體重約有100公斤，掛在上方的晾衣架因無法承受該重量，導致整個壓垮變形，繩索也隨之下垂，而這名男子也因此和死神擦肩而過，幸運保住一命。目前該男子並無生命危險，也已經到醫院做進一步檢查。

報導曝光後，許多網友都向該男子加油打氣，認為「為什麼要想不開呢，天都不讓你死了！」但也有不少人紛紛歪樓表示，「衣架OS：我能不能承受」、「胖也有胖的好處」。

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