補習學校怪鐘「13時時計」　網驚「充滿瘋狂氣息」3涵義曝光！

▲早稻田預備校西船橋分校的「13時時計」。（圖／翻攝自YouTube／フロクロ(Frog96)@2r96）

記者林瑩真／編譯

一般的時鐘會有1到12個數字，等於一天24小時繞2圈，不過日本一個「早稻田預備校」西船橋分校卻相當特別，掛出的時鐘有1到13個數字，名為「13時時計」（時鐘），引起日本網友討論。

一名日本網友ふろくろ（Frog96，@2r96）在推特上PO文表示，他從日本千葉縣船橋市西船橋月台上向外看，赫然發現「早稻田預備校」西船橋分校掛著「13時時計」，仔細一看，其中5跟13的數字還特別用紅色標示，並分別有時針指著。

怪異的時鐘也讓推主覺得好奇，「透露著瘋狂的氣息，這是什麼？說真的到底是什麼？」其實，這個「13時時計」在早稻田預備校西船橋分校1991年開校時就已經存在，算是學校的標誌。

學校職員透露，最初設置這個有13個小時的時鐘，是想要告訴學生們「正確答案不只有一個」，不過背後也藏有其他涵義，希望學們自己去思考。

多年下來，學生們對這個「13時時計」則有3個答案。第一，由於預備校等同於考大學的補習班，因此，在小學6年、國中3年、高中3年後，若進入預備校，就是入學的第13年。

第二，特別標示為紅色的13及5，若以日文念起來就是「いざご（うかく）」，也就是「合格吧」的意思，有為預備校祈求大學合格的含意在。第三，則是希望學生們將一天24小時變成有26小時（13時鐘轉2圈）一般，努力並有效率的學習。

雖然早稻田預備校西船橋分校1991年才正式開校，但該校1984年度的入學手冊封面上，東京本校早已經掛上「13時時計」，因此推算下來，「13時時計」最少也有35年歷史。